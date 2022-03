YouTube Music, il selettore brano/video anche su desktop

Per la gioia di tutti coloro che si servono di YouTube Music e in special modo di quelli che prediligono l’uso della versione Web del servizio di streaming, nel corso delle ultime ore è stata implementata una piccola, ma al tempo stesso grande novità mirante ad agevolare la fruizione dei contenuti disponibili: il selettore per passare facilmente tra feed musicali e video e viceversa.

YouTube Music: ecco lo switch brano/video per la versione Web

Si trova appena sopra la copertina della canzone ed era in fase di test da parecchio, ma l’implementazione è avvenuta soltanto adesso. Sull’app app per device mobile, invece, era già presente da tempo.

Più precisamente, il selettore permette di ascoltare qualsiasi video musicale in audio e di effettuare l’operazione inversa, per cui passando dal video musicale ufficiale di una canzone alla versione dell’album oppure al contrario. Consente pure di mantenere la posizione di riproduzione. Un altro caso in cui il selettore può far comodo è quando si desidera disabilitare la parte video di una canzone che usa solo la miniatura come copertina. Chiaramente, se il brano riprodotto non dispone di alcun video il selettore viene disattivato, diventando di colore grigio.

Al momento, la novità è in fase di rollout, per cui potrebbe ancora non essere disponibile per tutti, ma di certo nei prossimi giorni lo diventerà per ogni utente.

Un’altra feature già presente sull’app mobile di YouTube Music e che sarebbe interessante poter vedere sulla versione Web del servizio è la possibilità di mostrare per impostazione predefinita la copertina dell’album come sfondo di Now Playing invece di uno sfondo scuro.