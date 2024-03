YouTube Music, in arrivo la ricerca dei brani canticchiando

Da diversi anni, Google offre agli utenti di Internet la possibilità di effettuare ricerche musicali senza dover inserire il testo della canzone. Basta canticchiare il motivetto utilizzando il microfono dello smartphone. Di solito Google è in grado di identificare la musica che risuona nella mente, almeno nella maggior parte dei casi.

La ricerca vocale arriva su YouTube Music

Durante l’estate scorsa, Google ha introdotto la funzione di ricerca vocale per i suoi utenti di YouTube, consentendo loro di trovare una canzone semplicemente utilizzando la voce. Sebbene questa funzione sia stata inizialmente disponibile solo per alcuni utenti, è stata successivamente estesa a tutti gli utenti di YouTube. Tuttavia, è interessante notare che questa funzionalità non è ancora stata implementata su YouTube Music, la controparte musicale di YouTube.

Tuttavia, secondo alcune segnalazioni da parte dei possessori di iPhone, sembra che l’implementazione di questa funzione sia in corso. Presto sarà possibile cercare musica su YouTube Music semplicemente canticchiando o fischiettando nel microfono. Al momento, questa funzione non è ancora disponibile per la maggior parte degli utenti, ma sembra che sia in arrivo.

L’integrazione della ricerca vocale su Google Search dal 2020

Naturalmente, questa funzione si basa sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per riconoscere automaticamente il brano musicale canticchiato dall’utente. Tutto ciò che si deve fare è cliccare sull’icona di ricerca e iniziare a canticchiare la canzone.

Il sistema quindi visualizza i risultati della ricerca, fornendo anche una percentuale di affidabilità accanto a ciascun brano individuato. Google Search ha già integrato questa funzione alla fine del 2020. È probabile che nelle prossime settimane questa funzionalità venga estesa anche a YouTube Music su dispositivi iOS e Android, offrendo agli utenti un’esperienza di ricerca musicale ancora più intuitiva.