YouTube: in arrivo la nuova interfaccia desktop, eccola

Nel mese di aprile, YouTube ha iniziato la fase di test per una nuova interfaccia desktop della piattaforma. I feedback restituiti dagli utenti coinvolti sono stati perlopiù negativi: molti hanno troppo pesante l’impatto del restyling, soprattutto in relazione alla disposizione degli elementi (come mostrato dallo screenshot qui sotto).

La nuova interfaccia desktop di YouTube

Il team al lavoro sul servizio ne ha preso atto, ascoltando i pareri e decidendo poi di ritirare la novità. Non ha però gettato la spugna, tornando ora alla carica. Per gli abbonati Premium c’è ora la possibilità di attivarla nuovamente, immaginiamo in una versione ottimizzata e migliorata, come si legge nella pagina dedicata alle funzioni sperimentali.

Scopri un’esperienza di visione migliorata su YouTube con il nuovo design della pagina di visualizzazione per i computer. Apri YouTube dal tuo browser Web. Guarda video in un modo tutto nuovo grazie alla scoperta semplificata dei contenuti correlati e all’interazione con i commenti migliorata.

Rimarrà disponibile fino all’1 luglio. L’obiettivo è ora quello di raccogliere altri feedback ed eventualmente correggere ulteriormente il tiro, prima dell’introduzione su larga scala.

Come già scritto, a far storcere il naso è soprattutto la disposizione degli elementi che compongono la nuova interfaccia, a partire dal titolo e dalla descrizione del video, entrambi spostati a destra (da sempre si trovano sotto il lettore). Questo potrebbe causare qualche grattacapo a chi è solito effettuare lo streaming dei contenuti YouTube da un computer con un display di piccole dimensioni o con una risoluzione non troppo elevata.

A quasi vent’anni dal lancio, la piattaforma è in continua evoluzione. Seguendo il trend del momento, sta per implementare funzionalità IA (rimandiamo all’articolo dedicato). Inoltre, nelle scorse settimane ha reso disponibile a tutti gli utenti USA l’archivio di giochi Playables che include Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Trivia Crack e più di altri 70 titoli.