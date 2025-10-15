YouTube lancia nuovo lettore video più elegante e fluido

YouTube cambia look, ancora. L’interfaccia avrà pulsanti arrotondati che assomigliano vagamente al Liquid Glass di Apple ma senza esagerare, perché bisogna essere trendy ma non troppo. YouTube promette che i nuovi controlli oscureranno meno i contenuti, il che è ironico considerando che ogni aggiornamento recente ha solo aggiunto più popup, ed elementi che si sovrappongono ai video…

Nuovo lettore di YouTube con pulsanti arrotondati traslucidi e animazioni dinamiche

Il nuovo lettore presenta pulsanti arrotondati sullo schermo con un leggero effetto traslucido. Non è così intenso come quello che fa Apple, perché copiare troppo palesemente sarebbe imbarazzante, ma è abbastanza da sembrare “premium” senza essere eccessivo.

È il linguaggio di design del momento, tutto deve essere arrotondato, tutto deve avere un po’ di trasparenza, tutto deve sembrare che fluttui sopra il contenuto invece di essere inchiodato solidamente sullo schermo. È esteticamente piacevole finché non si usa al sole e si scopre che tutti quegli effetti traslucidi rendono impossibile vedere cosa c’è scritto sui pulsanti. Ma almeno è “moderno“.

Doppio tocco per saltare, ora meno invadente

La funzione del doppio tocco per saltare avanti o indietro nei video viene aggiornata per essere moderna e meno invadente. Attualmente, quando si fa doppio tap sullo schermo, appare una grande animazione circolare che copre metà del video per alcuni secondi. Il nuovo sistema dovrebbe essere meno fastidioso.

La funzione resta una delle più utili del lettore mobile, molto meglio che cercare di trascinare la barra di progresso con le dita, quindi qualsiasi miglioramento è apprezzato.

YouTube introduce un sistema strutturato per le risposte ai commenti che dovrebbe fornire un’esperienza di lettura più mirata all’interno del pannello delle risposte. È una descrizione vaga che probabilmente significa che hanno riorganizzato come appaiono i commenti annidati.

I commenti di YouTube sono sempre stati un caos. Thread infiniti, risposte sepolte, nessuna gerarchia chiara. Ogni tanto l’azienda ci prova a sistemarli, con risultati variabili. A volte migliora, a volte peggiora, spesso è semplicemente diverso senza essere né meglio né peggio. Vedremo se questa volta hanno davvero risolto qualcosa.

Animazioni dinamiche per i like

Quando si mette like ad alcuni video, ora si vedrà un’animazione dinamica. Per esempio, una nota musicale quando si apprezza un video musicale. È carino, ma probabilmente p qualcosa che si noterà una volta e poi si ignorerà completamente.

Roll out graduale

L’aggiornamento è in fase di distribuzione a partire da questa settimana su mobile, web e TV.