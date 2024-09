YouTube Premium: aumenti ovunque, anche in Italia

Anche l’abbonamento a YouTube Premium è appena diventato più caro. Ad anticipare un annuncio ufficiale pubblico da parte del gruppo di Mountain View è stata la community online, con i post (come questo su Reddit) pubblicati da chi ha notato gli aumenti o ne ha ricevuto una comunicazione via email. In alcuni paesi si arriva addirittura a un +55% rispetto alle tariffe precedenti. Secondo un utente danese, ad esempio, ora è il servizio di streaming più costoso, più di quanto si paga per Amazon Prime, Netflix e HBO insieme .

Forti aumenti per l’abbonamento a YouTube Premium

Per quanto riguarda l’Italia, il ritocco verso l’alto ha portato al prezzo mensile di 13,99 euro (prima era 11,99 euro) per gli account individuali, con un mese iniziale di prova e la possibilità di risparmiare scegliendo il piano Famiglia (o Studenti), comunque passato a 25,99 euro (dai 17,99 euro precedenti). Lo stesso vale per Irlanda, Paesi Bassi e Belgio. Altri territori interessati sono la già citata Danimarca, Svezia, Norvegia, Repubblica Ceca, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Malesia, Arabia Saudita, Indonesia, Colombia e Thailandia.

La sottoscrizione premium elimina le pubblicità dalla piattaforma (la guerra con gli ad blocker è ancora in atto), permette di scaricare i video per vederli in un secondo momento in modalità offline e di riprodurli in background o con lo schermo bloccato sui dispositivi mobile. Inoltre, include l’accesso senza limitazioni all’intero catalogo di brani in streaming su YT Music.