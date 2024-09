YouTube: IA in Shorts, Communities e Hype

L’azienda di Mountain View ha annunciato molte novità interessanti durante l’evento Made on YouTube a New York. Una di esse sfrutta il modello Veo di Google DeepMind per generare sfondi per i video di YouTube Shorts. Le Communities sono una nuova modalità di interazione tra creatori e fan, mentre la funzionalità di doppiaggio automatico sarà disponibile in più lingue. Hype consente invece di promuovere i canali aperti da poco.

Tutte le novità per YouTube

La novità più interessante è senza dubbio l’integrazione di Veo in YouTube Shorts. Dall’anno scorso è possibile utilizzare la funzionalità Dream Screen di YouTube Studio per generati sfondi. Nei prossimi mesi sarà possibile sfruttare la potenza del modello text-to-video sviluppato da Google DeepMind (concorrente di OpenAI Sora).

Veo potrà essere utilizzato anche per generare un video completo, ma la durata sarà limitata a sei secondi. I creatori di contenuti dovranno prima generare le immagini con il modello Imagen 3. Successivamente sarà possibile generare il video a partire dall’immagine scelta. YouTube applicherà automaticamente il watermark SynthID e un’etichetta che indica l’uso dell’intelligenza artificiale.

Per un suggerimento iniziale sui video sarà possibile sfruttare una scheda dedicata in YouTube Studio. Si tratta in pratica di brainstorming basato sull’IA generativa. Verranno mostrati un concept video, il titolo e una miniatura. Altre due novità permetteranno di migliorare l’interazione tra gli autori dei video e i fan.

Su alcuni canali sono disponibili le Communities, ovvero un sezione dedicata che l’autore può attivare per consentire ai fan di discutere sui video, non solo tramite commenti, ma anche con immagini e altri contenuti. Hype è invece un modo per promuovere un video. Gli utenti possono assegnare stelle per aumentare la popolarità dei canali aperti da meno di 7 giorni e con meno di 500.000 iscritti.

YouTube ha infine annunciato che il tool di doppiaggio automatico sarà disponibile in altre lingue (anche in italiano) nei prossimi mesi.