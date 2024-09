YouTube mostrerà più pubblicità anche nei video in pausa

Le pubblicità sono sempre più aumentate nella piattaforma di YouTube, che di recente ha visto un nuovo incremento per quanto riguarda gli introiti, dopo il precedente calo che ha anche causato la fuga di numerosi canali verso altre piattaforme. Google sta ora tentando di aggiungere pubblicità meno invasive, con una nuova funzionalità per tutti gli inserzionisti già testa nel corso dello scorso anno.

YouTube: più pubblicità meno invasiva anche durante la pausa dei video

Come dichiarato dal responsabile della comunicazione di YouTube alla testata The Verge, l’azienda sta già implementando la funzionalità, testata nel 2023, che consente di mostrare annunci anche quando l’utente mette in pausa il video che sta guardando. La decisione è arrivata dopo i risultati ottenuti dall’esperimento eseguito con la funzionalità, condotto dall’azienda di Mountain View, la quale oltre a rivelarsi più redditizia, sembra anche apparentemente abbastanza meno invasiva per gli utenti stessi.

Ciò tuttavia non sostituirà o ridurrà gli annunci che vengono riprodotti in fase di riproduzione, soprattutto perché quelli visualizzati in pausa vengono visualizzati meno dagli spettatori per ovvie ragioni, poiché si tratta di una situazione in cui è meno probabile guardare lo schermo: un utente che mette in pausa in video lo fa solitamente per riprendere la fruizione successivamente, spegnendo anche lo schermo del telefono.

Il risultato finale è che YouTube mostrerà nel complesso più pubblicità, continuando a riprodurre quindi i classici annunci anche durante la visualizzazione dei video. Nonostante, secondo l’azienda, la pubblicità riprodotta in pausa sia meno invasiva, molti utenti non hanno mancato l’occasione di pubblicare le loro lamentele in rete riguardo la questione.

Nel frattempo, l’azienda si prepara anche a introdurre novità ai canali, che consentiranno a chi fa video sulla piattaforma di organizzare i propri contenuti in stagioni ed episodi, allo scopo di rendere più facile e piacevole per gli utenti la fruizione.