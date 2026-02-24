YouTube Premium Lite: download offline e riproduzione in background

Con l’abbonamento Premium Lite, YouTube toglie la pubblicità dalla maggior parte dei video. Ora il piano Lite aggiunge due funzioni che in molti chiedevano da tempo, e a quel punto pagare quasi il doppio per il piano completo inizia a sembrare poco sensato.

YouTube ha annunciato che Premium Lite includerà d’ora in poi il download dei video per la visione offline e la riproduzione in background, quella funzione che permette di continuare ad ascoltare un video anche con lo schermo spento o mentre si usa un’altra app. Due funzioni che fino ad oggi erano riservate esclusivamente agli abbonati Premium, quelli che pagano l’abbonamento completo. La decisione, dice YouTube, arriva dal feedback degli utenti del programma pilota.

Il piano Premium Lite diventa decisamente interessante!

A questo punto la domanda sorge spontanea: perché pagare quasi il doppio per il piano Premium standard? L’unico vantaggio rimasto è l’assenza di pubblicità anche sui contenuti musicali e l’accesso all’app YouTube Music senza annunci. Il piano Lite, infatti, continua a mostrare gli annunci su video musicali e sui brani, una distinzione che per gli amanti della musica in streaming può pesare, ma che per chi usa YouTube principalmente per tutorial, podcast video, gaming o notizie è sostanzialmente irrilevante.

Per YouTube è una scommessa tutto sommato facile da vincere: sacrificare un po’ di margine sul piano premium per allargare la base di abbonati paganti, pescando tra quei milioni di utenti che a 14 dollari non ci pensavano nemmeno ma a 8 potrebbero cedere.

Un business da 60 miliardi che non rallenta

I numeri del resto confermano che la strategia funziona. YouTube ha generato complessivamente 60 miliardi di dollari di ricavi nel 2025 tra pubblicità e abbonamenti, secondo i dati condivisi da Alphabet durante l’ultima trimestrale. I ricavi pubblicitari del quarto trimestre sono cresciuti del 9% arrivando a 11,38 miliardi, mentre il segmento “abbonamenti, piattaforme e dispositivi” ha fatto ancora meglio: +17%, a 13,6 miliardi nel solo Q4.

A marzo 2025 Alphabet dichiarava oltre 125 milioni di utenti tra YouTube Music e YouTube Premium nel mondo. L’ultimo aggiornamento parla di oltre 325 milioni di abbonamenti a pagamento complessivi tra tutti i servizi consumer, YouTube Premium incluso. L’introduzione del piano Lite, partita da Thailandia, Germania e Australia, poi estesa a Stati Uniti, Canada, Brasile, Regno Unito, India, Messico e diversi Paesi europei e asiatici, ha evidentemente contribuito a pompare quei numeri.

Con download offline e riproduzione in background nel pacchetto da 7,99 dollari, il piano Lite diventa un’offerta che per la maggior parte degli utenti è assolutamente golosa.