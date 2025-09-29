YouTube Premium si aggiorna: tutte le nuove funzioni esclusive

YouTube Premium si rinnova con una manciata di funzioni che puntano dritte ai problemi quotidiani degli utenti. Tra le novità principali ci sono nuovi controlli per personalizzare il feed, opzioni di riproduzione più flessibili e, finalmente, strumenti per mettere un guinzaglio all’algoritmo di raccomandazione quando si intestardisce su contenuti sbagliati.

Con YouTube Premium più controllo e meno pubblicità per un’esperienza migliore

Una delle funzioni più richieste è finalmente realtà: la possibilità di continuare a guardare un video passando da un dispositivo all’altro. Si sta vedendo un video sul telefono e si vuole continuare sul tablet o sul PC? Ora si può fare senza perdere il punto esatto in cui ci si era fermati. Una comodità che rende YouTube Premium ancora più simile a una piattaforma di streaming professionale.

Un feed più personalizzato

YouTube sta testando un nuovo sistema di raccomandazioni personalizzate per gli utenti Premium. L’algoritmo tiene conto delle proprie preferenze, delle abitudini di visione e persino del momento della giornata, per suggerire contenuti più pertinenti e meno casuali.

Download automatici offline

La funzione di download intelligente è stata migliorata. Ora YouTube può scaricare automaticamente video che potrebbero interessare, basandosi sulla propria cronologia. Perfetto per chi viaggia spesso o ha una connessione instabile. I contenuti scaricati saranno disponibili offline, pronti da guardare in qualsiasi momento.

Funzioni sperimentali in anteprima

Inoltre, gli abbonati Premium avranno accesso prioritario alle nuove funzionalità in fase di test, come strumenti AI per la ricerca, riassunti automatici dei video e assistenti vocali per la navigazione.