YouTube e pubblicità da 60 minuti: interviene Google

Google non sta mostrando pubblicità da 60 minuti impossibili da interrompere o da saltare agli utenti di YouTube che hanno installato un ad blocker. Il gruppo di Mountain View è intervenuto per fare chiarezza su una questione che, negli ultimi giorni, ha dato vita a un’accesa discussione. Ne abbiamo scritto anche su queste pagine.

Nessuna pubblicità da 60 minuti su YouTube

Eppure, alcune immagini condivise su Reddit (1, 2) sembrano suggerire il contrario. C’è addirittura chi ha visto comparire sul proprio schermo uno spot da oltre 2 ore e 52 minuti, durante la riproduzione di un video molto più breve, senza possibilità di passare oltre se non chiudendo la finestra o l’app.

Oluwa Falodun, community manager della piattaforma, ha smentito la veridicità di queste affermazioni attraverso il sito The Verge, rendendo noto che YouTube non distribuisce inserzioni non ignorabili dalla durata pari a diversi minuti e invitando a consultare quanto riportato sulle pagine del supporto ufficiale. Lì, si legge che la lunghezza massima prevista è pari a 60 secondi.

Questi annunci vengono riprodotti prima, durante o dopo altri video. Gli spettatori non possono saltare l’annuncio. Di seguito sono riportate le durate degli annunci disponibili: bumper di 6 secondi o meno riprodotti prima, durante o dopo un altro video, 15 secondi o meno, 30 secondi, 60 secondi.

Per quanto riguarda gli ad blocker nello specifico, Falodun ha ribadito che il loro utilizzo costituisce una violazione dei termini di servizio, provocando un danno per la sostenibilità del lavoro svolto dai creatori. Ciò nonostante, la pratica non è punita con la comparsa di pubblicità da 60 minuti o più. Semmai, Google si riserva il diritto di mostrare ripetutamente notifiche che invitano a disabilitare la componente oppure, in alternativa, a sottoscrivere un abbonamento premium che elimina qualsiasi inserzione (al prezzo mensile di 13,99 euro).

Nel caso in cui gli avvisi vengano ripetutamente ignorati, YouTube potrebbe impedire la riproduzione dei video in streaming.