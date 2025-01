YouTube: annunci pubblicitari lunghi 60 minuti

Da alcuni anni è in corso una “guerra” di YouTube contro gli ad blocker. Diversi utenti hanno segnalato la presenza di annunci pubblicitari lunghi fino a 60 minuti all’interno di video molto più corti. L’azienda di Mountain View ha confermato indirettamente l’avvio di una nuova campagna per convincere gli utenti a disattivare gli ad blocker o sottoscrivere l’abbonamento Premium.

YouTube passa alle maniere forti

Un utente ha pubblicato su Reddit lo screenshot che mostra un annuncio pubblicitario di 57 minuti e 57 secondi. Non c’è nessun pulsane “Salta”, quindi deve essere visto tutto fino alla fine, come la puntata di una serie TV. Altri utenti hanno scritto nei commenti di aver individuato annunci lunghi lunghi 10 e 90 ore, ma non ci sono prove (nessun screenshot).

Circa tre settimane fa, un utente ha pubblicato lo screenshot di un annuncio che dura 2 ore e 52 minuti all’interno di un video da 49 minuti. In basso a sinistra si può leggere “Skipping ads“, quindi l’utente stava sicuramente usando un ad blocker.

Il sospetto era che YouTube avesse trovato il modo di rilevare l’uso degli ad blocker e quindi di rendere inutile il loro scopo. Solitamente la durata massima degli annunci “non saltabili” è 15 secondi. Questa è la dichiarazione ufficiale inviata al sito Android Authority:

Gli annunci sono un’ancora di salvezza fondamentale per i nostri creatori che li aiuta a gestire e far crescere le loro attività. Ecco perché l’uso di ad blocker viola i termini di servizio di YouTube. Abbiamo avviato un’iniziativa globale per esortare gli spettatori con ad blocker ad abilitare gli annunci su YouTube o a provare YouTube Premium per un’esperienza senza annunci.

L’azienda di Mountain View conferma quindi indirettamente che l’inserimento di annunci lunghissimi è intenzionale. In caso di uso persistente degli ad blocker, la riproduzione video potrebbe essere bloccata.

Gli utenti hanno tre opzioni: disattivare gli ad blocker, sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium (recentemente il costo è aumentato a 13,99 euro/mese) o usare un servizio alternativo.