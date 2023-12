YouTube: il pulsante Salta annuncio diventa più difficile da cliccare

YouTube ha dissotterrato l’ascia di guerra per porre fine all’uso degli ad blocker. Si tratta di una crociata complessa, ma che si sta già scontrando con una serie di problemi. Oltre allo spettro della regolamentazione europea, gli utenti hanno già trovato altre soluzioni per bloccare gli annunci. Nonostante queste battute d’arresto, Google non si arrende. Big G, infatti, sta apportando alcune piccole modifiche.

YouTube, di proprietà di Google, è una delle piattaforme di intrattenimento più popolari al mondo, ma per offrire i suoi servizi gratuitamente, si appoggia alla pubblicità. Questa, però, non è sempre gradita agli utenti, che spesso ricorrono a strumenti per bloccarla o condividere gli account. Per contrastare queste pratiche, YouTube ha introdotto diverse misure, tra cui nuovi formati di annunci e un pulsante per saltarli più piccolo.

Gli annunci pubblicitari sono essenziali per YouTube e i creatori

La pubblicità è la fonte principale di reddito per YouTube e per i creatori di contenuti che pubblicano i loro video sulla piattaforma. Grazie agli annunci, YouTube può mantenere in funzione i suoi server e pagare i creatori per il loro lavoro. Si tratta di un modello di business efficace e scalabile, che offre anche la possibilità di sottoscrivere YouTube Premium, un servizio a pagamento che elimina la pubblicità. Dal 2023, YouTube ha sperimentato diversi formati di annunci, alcuni più invasivi di altri, come quelli consecutivi non saltabili o quelli che si alternano tra saltabili e non.

Il pulsante per saltare gli annunci si fa più piccolo

YouTube ha sempre dato agli utenti la possibilità di saltare gli annunci pubblicitari dopo alcuni secondi, ma recentemente ha cambiato il design del pulsante che permette di farlo. A partire da agosto, YouTube ha iniziato a testare un pulsante più piccolo e a forma di pillola, che sostituisce quello rettangolare e traslucido di prima. Il nuovo pulsante è quasi opaco e riporta solo la parola “Salta“, invece di Salta annuncio.

Il pulsante più piccolo si sta diffondendo su più dispositivi e regioni, ma non è uguale a quello che YouTube stava testando qualche mese fa. Il design originale era ancora più trasparente e riportava Salta annunci. Il pulsante attuale, invece, è più visibile e facile da trovare. Si trova nella stessa posizione di prima, quindi non bisogna cercarlo. Anche se il pulsante rettangolare di prima era più evidente, questo pulsante più piccolo è comunque preferibile a una serie di annunci o a un’interfaccia utente senza la possibilità di evitarli.