YouTube rallenterebbe i video su Firefox e Microsoft Edge

Alcuni utenti di Youtube si lamentano di una lentezza anomala nel caricamento dei video su alcuni browser, come Firefox e Edge. Questo problema sembra essere legato a un pezzo di codice che aggiunge un ritardo di 5 secondi se il browser non è Chrome. Si tratta di una mossa di Google per favorire il suo browser e il suo servizio YouTube Premium?

Un pezzo di codice sospetto

Un utente di Reddit ha scoperto che YouTube contiene un pezzo di codice che sembra essere responsabile del ritardo nel caricamento dei video su alcuni browser. Il pezzo di codice è il seguente:

<code>setTimeout(function(){c();a.resolve(1)},5E3);</code>

Questo pezzo di codice fa sì che il video venga caricato dopo 5 secondi (5E3) se il browser è Firefox o Edge. Se il browser è Chrome, il video viene caricato immediatamente. L’utente ha verificato che il pezzo di codice viene richiamato solo su questi browser e non su Chrome.

Questo rallentamento, tuttavia, potrebbe dipendere da diversi fattori, come la versione del browser, la connessione internet o le estensioni installate.

YouTube in guerra con gli ad blocker

Questo problema potrebbe essere una coincidenza, ma potrebbe anche essere una strategia di Google per ostacolare i browser concorrenti e promuovere il suo servizio YouTube Premium. YouTube, infatti, sta combattendo una battaglia contro gli ad blocker, che impediscono la visualizzazione degli annunci pubblicitari e riducono le entrate della piattaforma.

Il colosso dello streaming ha iniziato a bloccare gli ad blocker e a invitare gli utenti a sottoscrivere YouTube Premium, che offre la possibilità di guardare i video senza interruzioni pubblicitarie e di accedere a contenuti esclusivi. Inoltre, Google sta cambiando il protocollo Manifest V3, che renderà più difficile lo sviluppo di ad blocker efficaci. Questo ha suscitato le proteste di alcuni sviluppatori, come quelli di uBlock Origin.