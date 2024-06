YouTube: riassunti delle chat live e QR code per i canali

Oltre a pensare a come contrastare gli ad blocker in maniera efficace, YouTube sta testando due nuove funzionalità con gruppi limitati di utenti: i riassunti delle chat dal vivo generati dall’IA e i codici QR per i canali. L’intento è quello di rendere quanto più semplice ed efficiente possibile l’uso della piattaforma.

YouTube: novità per chat dal vivo e canali

Per quel che riguarda la prima funzione, quella che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare riassunti delle chat dal vivo in tempo reale, coloro che sono stati selezionati per l’esperimento vedranno un banner nella parte superiore di una chat dal vivo durante un live streaming se la conversione risulta già essere abbastanza lunga.

Attualmente è supportata solo la lingua inglese e la funzione è progettata per dare agli utenti una panoramica di ciò che sta accadendo in una chat dal vivo in cui i messaggi compaiono frequentemente. I riassunti vengono creati utilizzando solo chat pubblicate e non useranno il testo trattenuto per la revisione o che contiene parole bloccate o è stato inviato da utenti bloccati.

I codici QR, invece, sono scansionabili sia online che offline e i creatori di contenuto che fanno parte dell’esperimento possono generarli accedendo alle opzioni di condivisione del canale. Gli utenti, invece, possono trovare il codice QR di un creator toccando il tasto per espandere il menu dl canale e selezionando da esso le opzioni per la condivisione.

YouTube ha fatto sapere che espanderà la funzioni a un maggior numero di utenti in un futuro non meglio precisato. Nel frattempo, altre piattaforme di social media rivali, come Instagram e Snapchat, consentono già agli utenti di condividere i loro profili tramite codici QR.