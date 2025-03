YouTube ridurrà le notifiche per i canali meno seguiti?

YouTube si sta preparando a rivoluzionare il suo sistema di notifiche. La piattaforma di streaming sta testando una funzione che potrebbe piacere agli utenti, un po’ meno ai creator… L’obiettivo? Ridurre il numero di notifiche inviate per i canali che non si visitano più regolarmente.

Questa decisione è il frutto di una semplice constatazione. Molti utenti finiscono per ignorare o addirittura bloccare del tutto le notifiche di YouTube, stufi di ricevere avvisi per contenuti che non li interessano più.

YouTube manderà meno notifiche per i canali seguiti di rado

Il nuovo sistema di YouTube funziona in modo intelligente. Analizza le abitudini di fruizione dei contenuti e adatterà il numero di notifiche di conseguenza. Se nel tempo si interagisce meno con un canale, YouTube ridurrà automaticamente il numero di notifiche inviate. Mentre i canali che si visitano regolarmente continueranno a inviare notifiche come di consueto.

I piccoli creator non saranno penalizzati da questo cambiamento. I canali che pubblicano di rado non saranno interessati da questa nuova politica di notifica. Inoltre, chi si è appena iscritto a un canale e ha attivato tutte le notifiche, continuerà a riceverle, almeno inizialmente.

Questo approccio consente a YouTube di raggiungere un delicato equilibrio. Da un lato, riduce il rischio che gli utenti disattivino del tutto le notifiche. Dall’altro, garantisce che i creatori di contenuti possano comunque raggiungere il loro pubblico più coinvolto. Per la serie: “less is more“. YouTube spera in questo modo di creare un’esperienza più piacevole e personalizzata per ogni utente.

Disponibilità della nuova funzione

È importante notare che questa funzione è ancora in fase di test. YouTube non ha ancora annunciato una data di lancio generale. Tuttavia, se il feedback sarà positivo, è molto probabile che questo sistema sarà presto disponibile per tutti gli utenti.