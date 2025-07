YouTube TV salta automaticamente le parti noiose

Perché dovremmo perdere tempo a guardare l’introduzione di un video di 20 minuti quando la parte interessante inizia al minuto 3:47? YouTube ha risolto questo problema con Salta Avanti, una funzione che individua automaticamente i momenti salienti. E ora questa funzione sta per arrivare anche sulle Smart TV.

YouTube Salta Avanti sulle Smart TV: l’AI salta le parti noiose per noi

La funzione che era esclusiva di web e mobile sta finalmente sbarcare sul grande schermo. È merito dell’intelligenza artificiale, che studia le abitudini di milioni di spettatori per rintracciare i momenti davvero rilevanti. “Salta Avanti” si basa su un’analisi collettiva dei comportamenti. Rileva dove la maggior parte degli spettatori salta, mette in pausa o abbandona il video, per proporre in automatico il punto in cui ha più senso iniziare a guardare.

L’AI non indovina: calcola. Studia gli schemi di visione milioni di utenti per identificare matematicamente quali sono le parti che tutti saltano e quali sono quelle che nessuno si perde.

Come cambia l’esperienza TV

Su mobile e web, basta toccare due volte il pulsante di avanzamento rapido per attivare la funzione. Sui televisori, YouTube ha ripensato l’interfaccia. Ora si deve premere la freccia destra del telecomando per vedere il punto successivo più guardato, indicato da un puntino sulla barra di avanzamento.

Sulla TV, infatti, non c’è il touch screen, tutti siamo abituati a usare il telecomando. Basta premere di nuovo la freccia destra e ci si ritrova magicamente nel punto giusto, invece del solito salto di dieci secondi.

Solo per gli abbonati YouTube Premium

Salta Avanti è riservato agli abbonati YouTube Premium, quelli che pagano per non vedere pubblicità e, ora, per non perdere tempo con contenuti noiosi. È un incentivo interessante. La scelta non è casuale. YouTube, infatti, ha rivelato la TV è diventata la principale forma di visione negli Stati Uniti.