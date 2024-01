YouTube testa i "like" alle Superchat per incentivare più donazioni

YouTube sta sperimentando una nuova funzionalità che mira a incrementare le donazioni in live-stream, permettendo agli spettatori di esprimere il loro apprezzamento per le Superchat, dei messaggi a pagamento che vengono evidenziati e fissati nello stream.

Cos’è la Superchat di YouTube?

La Superchat di YouTube è uno strumento di monetizzazione disponibile per i creatori che trasmettono in live-stream o in anteprima. Consiste nell’acquisto di un messaggio o di un adesivo animato, chiamato Super Sticker, che viene mostrato con un colore di sfondo diverso dagli altri commenti. La Superchat viene anche mantenuta in evidenza per un periodo di tempo proporzionale all’importo speso, garantendo una maggiore visibilità al donatore.

Come funziona la nuova funzionalità?

La nuova funzionalità, attualmente in fase di test, consente agli spettatori di mettere “mi piace” alle Superchat altrui. In questo modo, si crea così una forma di interazione e di feedback tra il pubblico e il creatore. YouTube ha dichiarato:

“Stiamo testando una funzione che consente agli utenti di mettere “mi piace” ai messaggi di Superchat in un live stream o in Premiere. Durante questo esperimento, solo un piccolo gruppo sarà in grado di mettere “Mi piace” alle Superchat. Contiamo di diffondere questa funzione in modo più ampio nel prossimo mese. Se un messaggio della Super Chat viene apprezzato, apparirà nel live stream, ma questi dati non verranno salvati in seguito, ad esempio nell’archivio del live stream”.

Questa funzionalità potrebbe incentivare gli streamer a interagire con le Superchat più popolari, offrendo anche ai donatori un ulteriore motivo per partecipare e attirare l’attenzione del creatore.

Quali sono gli obiettivi di YouTube?

YouTube sta cercando di migliorare le sue opzioni di donazione per i live-stream. L’obiettivo, infatti, è rendere più attraente lo streaming sulla sua piattaforma e fornire ai creatori un’altra fonte di guadagno dai fan. A giugno dello scorso anno, YouTube ha abbassato notevolmente i requisiti per accedere al suo programma YPP. Il Il Programma partner di YouTube consente ai creatori di usufruire di strumenti di monetizzazione come la Superchat.

Con TikTok che si sta impegnando a monetizzare i suoi live-stream, YouTube deve continuare a innovare le sue offerte, cercando anche altri modi per fidelizzare i creatori alla sua piattaforma. Si tratta di una piccola novità in un contesto più ampio, ma potrebbe avere un impatto significativo sul coinvolgimento e sulle donazioni nei live-stream di YouTube.