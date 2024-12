YouTube testa il pulsante "Riproduci qualcosa" su Android

YouTube sta testando un nuovo pulsante fluttuante nella sua app per Android, su cui lavora da oltre un anno: “Riproduci qualcosa”. L’obiettivo? Permettere agli utenti di tuffarsi nei contenuti in modo rapido e facile, senza dover scorrere o cercare video.

Come funziona il nuovo pulsante Riproduci qualcosa di YouTube

Il pulsante appare nell’angolo in basso a destra, sopra la barra inferiore dell’app YouTube per Android. Ha uno sfondo nero in grassetto con il testo bianco “Riproduci qualcosa” affiancato da un pulsante play. Quando si tocca, il video si apre in un player in stile Shorts di YouTube, ma verticale. Accanto al player, sono presenti dei pulsanti per mettere mi piace, non mi piace, commentare e condividere, oltre a uno scrubber della timeline in basso.

Il pulsante “Riproduci qualcosa” scompare quando è attivo il mini-player, una versione più piccola del lettore video. Questo mantiene l’interfaccia pulita e permette agli utenti di guardare i contenuti senza distrazioni. Sembra che i video mostrati dal nuovo pulsante siano basati sulla cronologia e le preferenze dell’utente.

Una funzione ancora in fase di test

Al momento, il nuovo pulsante è stato avvistato nella versione 19.50 dell’app YouTube per Android, ma è ancora in fase di test. Non è chiaro quando sarà disponibile per tutti. Di certo, offre un ottimo modo per iniziare subito a guardare video senza perdere tempo.

Questa non è l’unica novità in casa YouTube. Di recente, la piattaforma ha iniziato a testare una funzione che permette ai creator di rispondere ai commenti degli utenti usando la propria voce, per un tocco più personale.