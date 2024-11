YouTube testa remix musicali con l'AI per i creator

YouTube ha in serbo una novità bomba per i creator. La piattaforma di streaming sta testando una nuova funzione di remix musicale che usa l’intelligenza artificiale per rielaborare qualsiasi brano con licenza e creare una colonna sonora unica di 30 secondi per gli Shorts. Per ora è solo in fase di test e accessibile a un gruppo ristretto di utenti, ma si spera arrivi presto per tutti.

Remix musicale AI di YouTube per i creator

I fortunati che hanno accesso alla funzione di remix musicale AI di YouTube possono modificare diversi elementi del brano con un semplice prompt. Ad esempio, si può trasformare un pezzo hip-hop in una ballata o rendere triste una canzone allegra. Basta selezionare un brano idoneo, descrivere come si vuole remixarlo e il gioco è fatto, l’AI genererà una versione personalizzata da usare negli Shorts.

Come precisa YouTube in thread, le tracce remixate avranno un chiaro riferimento alla canzone originale, sia nello Short stesso che nella pagina audio degli Shorts. E per evitare confusione, verrà anche indicato chiaramente che la traccia è stata rielaborata con l’intelligenza artificiale. Insomma, massima trasparenza e riconoscimento per gli artisti originali.

Per il resto, non si sa ancora molto. Quali canzoni siano disponibili per essere remixate o con quale etichetta musicale YouTube stia collaborando è ancora un mistero.

Le funzioni di intelligenza artificiale di YouTube

La piattaforma di streaming ha già incorporato diverse funzioni AI. Gli abbonati a YouTube Premium per esempio hanno a disposizione uno strumento di conversazione con l’intelligenza artificiale per avere informazioni sul video che stanno guardando. Inoltre, Gemini AI può ora riprodurre brani da YouTube Music su richiesta.

YouTube sta testando anche la funzione Dream Track, che crea colonne sonore utilizzando le voci generate dall’intelligenza artificiale degli artisti che hanno scelto di partecipare, tra cui Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain e Troye Sivan.