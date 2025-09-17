YouTube: Veo 3 Fast e altri tool AI per gli Shorts

Durante l’evento Made on YouTube di ieri sera sono state annunciate molte novità per i creatori di contenuti. Non potevano ovviamente mancare quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa. Il modello Veo 3 Fast può essere utilizzato per gli Shorts.

Veo 3 Fast per YouTube Shorts

Veo 3 Fast è la versione più veloce del modello image-to-video sviluppato da Google DeepMind. All’inizio del mese sono state annunciate diverse novità, tra cui il supporto per il rapporto di aspetto 9:16. È quindi perfetto per gli Shorts di YouTube.

Veo 3 Fast permette gratuitamente ai creatori di contenuti la generazione di video con audio a bassa latenza e risoluzione 480p. Questo è un esempio delle capacità del modello:

La funzionalità è al momento disponibile solo in cinque paesi di lingua inglese (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda), ma sarà accessibile a tutti nel corso delle prossime settimane.

L’intelligenza artificiale generativa consente inoltre di aggiungere movimento ad una foto statica. Dopo aver caricato l’immagine è sufficiente scegliere il tipo di movimento (karate, ballo e altri) e ottenere il risultato desiderato.

I creatori di contenuti potranno inoltre applicare differenti stili ai video (origami, pop art e altri) e aggiungere oggetti ai video attraverso una descrizione testuale. Queste tre funzionalità saranno disponibili nei prossimi mesi.

Edit with AI (Modifica con AI) è invece la funzionalità che consente di generare uno Short a partire dai video presenti sullo smartphone. Verrà effettuato un montaggio video con transizioni, musica e voce narrante (solo inglese e hindi al momento).

L’ultima novità è Speech to Song. Permette di estrarre un dialogo da un video e usarlo come traccia audio per altri video. La funzionalità sfrutta il modello Lyria 2 sviluppato da Google DeepMind.