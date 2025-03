YouTube: video in bassa qualità per colpa di un bug

Nella stragrande maggioranza dei casi, si guardano i video di YouTube alla massima risoluzione disponibile, se la risoluzione del proprio schermo è sufficiente. Inoltre, la stessa piattaforma di streaming può passare a una risoluzione inferiore quando rileva un calo della larghezza di banda, consentendo di continuare la visione senza interruzioni. Ma quando accade senza motivo, allora è un problema.

Video YouTube in bassa qualità? È un bug

Questo è quello che hanno notato alcuni utenti negli ultimi giorni. Su Reddit, ad esempio, un utente si è lamentato del fatto che ogni volta che “apre un video o uno Short di YouTube, si apre con una qualità molto, molto bassa, come 144p”. Altri segnalano la stessa cosa, iniziando a 360p prima di tornare a 1080p dopo pochi secondi. Ogni volta si sospetta che la connessione non sia responsabile.

Chiaramente, è sempre possibile modificare manualmente la qualità del video, ma questo può causare un fastidioso ritardo dovuto al buffering, che normalmente non dovrebbe essere così prolungato. La situazione peggiora per alcuni utenti che, nonostante i tentativi, non riescono proprio a cambiare l’impostazione della risoluzione.

YouTube sta risolvendo il problema

Il problema si verifica sull’app YouTube per iOS, sul sito web e sull’applicazione dedicata alle Smart TV. E riguarda sia i video tradizionali che gli Shorts. YouTube ha confermato ufficialmente che si tratta di un bug e ha segnalato il problema circa 15 ore fa. Al momento, i team tecnici sono al lavoro per trovare una soluzione, ma non hanno ancora fornito indicazioni precise su quando verrà risolto.