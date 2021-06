Zanzare? Game, Set, Match (con USB)

Preparati ad una sfida a tennis con le zanzare: non dovrai far altro che impugnare la tua racchetta e servire la volée al momento opportuno. L'insopportabile pensiero di dover condividere le serate con insetti troppo fastidiosi non è certo allietante quando la bella stagione bussa alle porte dei propri sogni estivi, dunque attrezzarsi diventa d'obbligo: questa la soluzione Endbug.

Una racchetta USB contro le zanzare

Bastano 12,72 euro grazie allo sconto odierno del 22%. Solo per oggi, insomma, la racchetta Lukasa tocca il minimo storico per consentire questa sfida con le zanzare attraverso una rete elettrificata in grado di fermare le zanzare più fastidiose. Al centro di tutto v'è una batteria da 800 mAh, ricaricabile tramite una semplice presa USB per poter essere sempre pronta: “Rilascia una carica di 3.000 V e ha una protezione di sicurezza a rete a 3 strati. Viene fornito con un sistema di illuminazione a LED integrato, che rende più facile trovare – e attrarre – e uccidere gli insetti nell'oscurità“.

Nessun pericolo e nessun fastidio, inoltre: “nessun prodotto chimico coinvolto nel nostro racchetta zanzare elettrica, nessun fumo, nessun odore, nessuno spray, nessun tossico e nessun inquinamento, è assolutamente innocuo per i corpi umani e gli animali domestici“. L'area attiva ha un diametro pari a 23cm: per portare a casa la partita e passare una buona serata sul balcone, in giardino o vicino al barbecue, non dovrai fare altro che colpire.

Game. Set. Match.