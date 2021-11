ZenMate VPN: la migliore VPN in Italia a soli 2,22 Euro al mese

Tra le migliori VPN ora sul mercato, come non dimenticarsi di ZenMate VPN? Il migliore servizio Virtual Private Network per utenti italiani torna alla carica con le sue promozioni per il mese di novembre 2021. In attesa del Black Friday, potrete aggiudicarvi ZenMate VPN a 2,22 Euro al mese per 18 mesi, un risparmio dell’80%!

ZenMate VPN: cosa offre la migliore VPN per gli italiani?

ZenMate garantisce la massima sicurezza grazie all’utilizzo della crittografia di grado militare, e non mantiene alcun log dell’attività degli utenti. Si tratta di una prassi ormai consolidata tra i fornitori di servizi Virtual Private Network, uno standard oramai da soddisfare a ogni costo.

Tra i pregi di questa VPN troviamo, in particolare, l’accesso alla rete di 80 Paesi diversi grazie ai server diffusi su scala internazionale. Così facendo, potrete accedere a piattaforme e contenuti con disponibilità limitata attraverso pochissimi click. Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e molte altre piattaforme streaming consentiranno la visione di film e serie TV bloccate in Italia, tramite ZenMate VPN. Per giunta, potrete utilizzare questo servizio su un numero illimitato di dispositivi. Tra quelli supportati troviamo PC Windows, Linux, macOS, browser come Chrome, Edge, Firefox e Opera, ma anche smartphone Android, iPhone e iPad. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta!

Per quanto riguarda i costi, ZenMate propone due piani alquanto differenti: il piano Pro per Browser consente l’utilizzo del servizio soltanto da Chrome, Firefox, Opera e Microsoft Edge, per un prezzo pari a 1,69 Euro al mese con pagamento annuale di 20,28 Euro IVA inclusa. Altrimenti, il piano Ultimate per tutti i dispositivi costerà 2,22 Euro al mese, ovvero 39,96 Euro per i primi 18 mesi. Il primo pagamento coprirà l’intero periodo dell’offerta, mentre in seguito sarà necessario effettuare un pagamento annuale. Tra i metodi supportati troviamo carte di credito Visa/Mastercard/American Express e PayPal. In caso di problemi tecnici, potrete richiedere il rimborso entro 30 giorni.