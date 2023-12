Zero spese e semplicità: tutto quello che devi sapere su SelfyConto

Con il suo approccio innovativo, SelfyConto si presenta come la soluzione ideale per coloro che cercano praticità nella gestione del denaro. La caratteristica più distintiva è il canone zero di tenuta conto fino a 30 anni, rendendolo particolarmente adatto ai giovani e giovanissimi. Ma i vantaggi non si fermano qui.

SelfyConto: vantaggi senza precedenti

Nel primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito per tutti i nuovi clienti, assicurando un ingresso agevole e senza costi iniziali. Questa offerta iniziale è un incentivo per chi desidera una gestione del conto senza oneri aggiuntivi. Ma la convenienza di SelfyConto non si limita al canone.

Grazie all’assenza di commissioni per i prelievi in area euro e la carta di debito a canone zero, hai il controllo totale delle tue finanze senza brutte sorprese al momento di pagare o ritirare contanti.

Questo si traduce in un notevole risparmio nel lungo periodo, rendendo SelfyConto una scelta intelligente per coloro che desiderano gestire le proprie finanze senza costi extra.

La comodità è al centro di SelfyConto, progettato per offrirti la massima facilità nella gestione dei tuoi fondi. Puoi pagare, investire e gestire il tuo denaro direttamente online, senza complicazioni. Questo significa risparmiare tempo e denaro, consentendoti di concentrarti su ciò che ami fare.

Ma la grande novità è che se inviti i tuoi amici ci saranno premi sia per te che per loro. Per ogni amico che aprirà il conto riceverai subito 4 cerchi per richiedere dei premi grazie a Mediolanum ForYou Rewarding.

Hai tempo dal 27 novembre al 27 dicembre 2023 per presentare i tuoi amici e richiedere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500€ per i primi cinque amici che apriranno il conto corrente. Anche il tuo amico potrà accedere a fantastici premi!

