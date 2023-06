Zoom arriva su smart TV Sony: app ufficiale solo per certi televisori

Il mese di giugno 2023 si sta rivelando ricco di novità per quanto concerne Zoom, servizio di videoconferenze divenuto estremamente popolare dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19. L’applicazione non sta solo ricevendo il riassunto dei meeting e chat con IA. I suoi gestori hanno confermato l’approdo nelle Google TV Sony: in questo modo, i device del colosso giapponese saranno i primi in assoluto a supportare l’applicazione di Zoom per televisori scaricabile tramite Google Play Store.

Zoom arriva su alcuni Google TV Sony

Secondo quanto ripreso dai colleghi di FlatpanelsHD, l’applicazione di Zoom arriverà sui televisori Sony dotati del sistema operativo Google TV rilasciati tra 2022 e 2023. Per essere precisi, la compatibilità viene assicurata ai seguenti modelli: X95L, X93L, A80L, X90L, X85L, X80L, X75L, Z9K, A95K, X95K, A90K, A80K, A75K, X90K, X90S, X85K, X80K. Inoltre, per usare Zoom è necessario utilizzare la Sony Bravia Cam, webcam esterna da collegare direttamente allo smart TV.

Bravia Cam offre anche altre funzionalità come l’ottimizzazione ambientale dell’immagine e del suono, il controllo dei gesti, l’avviso di prossimità per i bambini che si siedono troppo vicini e la modalità di risparmio energetico automatico che oscura lo schermo quando nessuno sta guardando il televisore.

Shusuke Tomonaga di Sony ha dichiarato che la partnership con Zoom è estremamente importante per l’azienda in quanto dà il via a una nuova era delle videoconferenze tramite Android TV. Con questa collaborazione, i consumatori potranno dare vita a interazioni più naturali con altri interlocutori, che si tratti di amici, colleghi di lavoro o scuole.

L’app Zoom dovrebbe arrivare nel Google Play Store all’inizio dell’estate 2023; l’attesa, pertanto, non durerà molto.