Zoom One: sei piani in abbonamento per aziende

Il servizio offerto dall’azienda californiana è uno dei più utilizzati al mondo. Zoom One è l’ultima evoluzione della piattaforma di comunicazione che porta diverse funzionalità in un singolo pacchetto. Le aziende possono scegliere tra sei piani in abbonamento, a partire da quello gratuito. Due di essi includono anche la traduzione bidirezionale in tempo reale con la visualizzazione dei sottotitoli durante i meeting.

Zoom One: funzionalità e prezzi

Greg Tomb, Presidente di Zoom, spiega che il servizio si è evoluto nel corso del tempo, passando da app per le riunioni ad una piattaforma di comunicazione completa. La decisione di includere le varie funzionalità in un pacchetto completo facilita quindi la scelta e la gestione da parte delle aziende. Zoom One viene offerto in sei versioni: Basic, Pro, Business, Business Plus, Enterprise e Enterprise Plus.

Zoom One Basic (una licenza) è il piano gratuito che include meeting fino a 40 minuti con un massimo di 100 partecipanti, messaggi diretti o di gruppo e tre whiteboard con 25 MB di storage cloud. Zoom One Pro (fino a 9 licenze) incrementa la durata massima dei meeting a 30 ore e aggiunge la registrazione cloud (5 GB di spazio). Il costo dell’abbonamento è 139,90 euro/anno o 13,99 euro/mese per utente.

Zoom One Business (fino a 99 licenze) permette riunioni con un massimo di 300 partecipanti e include un numero illimitato di whiteboard. Il costo è 189,90 euro/anno o 18,99 euro/mese per utente. Zoom One Business Pro incrementa a 10 GB lo spazio per le registrazioni sul cloud e include chiamate illimitate e la traduzione bidirezionale in tempo reale. Il costo è 220,00 euro/anno o 22,00 euro/mese per utente.

Zoom One Enterprise e Zoom One Enterprise Plus portano il numero massimo di partecipanti a 500 e 1.000, aggiungono i webinar e un centralino telefonico completo. Per i prezzi è necessario contattare il reparto vendite di Zoom. La traduzione bidirezionale è disponibile dall’inglese verso altre 10 lingue e viceversa (c’è anche l’italiano).