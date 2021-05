Zoom supporta Center Stage di iPad Pro

Zoom ha annunciato che la versione per iPadOS supporta ora la funzionalità Center Stage (Inquadratura automatica in italiano) dei nuovi iPad Pro, quindi l'utente rimarrà sempre al centro del riquadro. L'azienda californiana ha inoltre incrementato il numero di tile per la modalità Gallery View sul modello da 12,9 pollici del tablet Apple.

Zoom: due novità per iPad Pro

I nuovi iPad Pro da 11 e 12,9 pollici sono stati presentati lo scorso 20 aprile. Durante l'evento era stato mostrato il funzionamento di Center Stage con FaceTime. Uno sviluppatore iOS ha successivamente rivelato che la funzionalità è disponibile anche per le app di terze parti, tra cui Teams, Skype e appunto Zoom.

Inquadratura automatica, come è stata tradotta in italiano, sfrutta la fotocamera frontale dei nuovi iPad Pro con sensore da 12 megapixel e ottica ultra grandangolare (122 gradi), oltre alla potenza di calcolo del processore Apple M1. Grazie agli algoritmi di machine learning, la fotocamera “segue” l'utente per mantenerlo all'interno del frame video. La funzionalità, che può essere attivata/disattivata nelle impostazioni di Zoom, rileva anche l'ingresso e l'uscita di altre persone dall'inquadratura, effettuando automaticamente lo zoom in o out.

Una seconda novità riguarda solo il nuovo iPad Pro da 12,9 pollici. Finora era possibile visualizzare un massimo di 25 partecipanti con la modalità Gallery View. Il numero è stato incrementato a 48 sul modello da 12,9 pollici. L'utente vedrà quindi una griglia 6×8 se il tablet viene posizionato in orizzontale. I miglioramenti elencati sono accessibili dopo aver installato la versione 5.6.6 di Zoom.