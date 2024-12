Ci sono ben 10 buoni motivi per scegliere oggi un Conto Hype Premium. Non solo per tutte le funzionalità incluse, ma anche per tutti i vantaggi che questo servizio offre. Accedi a promozioni e opzioni esclusive, che non trovi in altri conti correnti o in altre carte conto. Apri subito il tuo nuovo conto adesso.

Grazie a questa soluzione hai accesso senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi. Aprendolo online ricevi subito un bonus di benvenuto di 25€. Devi inserire il codice promo CIAOHYPER. Aprirlo è semplice e veloce, ci vorranno solo pochi minuti. Cosa stai aspettando? Un servizio all inclusive unico è pronto su misura per te.

Tutti i vantaggi di Conto Hype Premium

Apri subito il tuo nuovo conto adesso. Con Conto Hype Premium hai 10 buoni motivi per essere felice e orgoglioso del tuo nuovo servizio all inclusive. Infatti, con questa soluzione:

ricarichi la carta senza limiti e sei pronto per qualsiasi spesa; paghi e prelevi in tutto il mondo e in qualsiasi valuta gratuitamente, senza costi; effettui bonifici gratis, illimitati e in tempo reale senza costi; paghi bollette e bollettini e ricarichi senza costi aggiuntivi; associ al tuo conto una carta di debito MasterCard World Elite che ti distingue da tutti e ti accompagna in ogni tuo momento, viaggio e non; tutto è all inclusive come copertura spese mediche, rimborso smarrimento bagaglio, rimborso per ritardo volo; accedi all’assistenza prioritaria con un supporto professionale via WhatsApp, email, telefono e chat in qualsiasi giorno della settimana; accedi a più di 1100 lounge aeroportuali in tutto il mondo per trasformare le tue attese in momenti di relax; box risparmi per realizzare i tuoi sogni o mettere da parte i tuoi risparmi per momenti di emergenza; bonus benvenuto di 25€.

In conclusione, il Conto Hype Premium è la soluzione all inclusive per chi non vuole rinunciare proprio a nulla e ama essere pronto a tutto. Con soli 9,90€ al mese hai tutto questo e molto di più. Ottieni il tuo Bonus di 25€ inserendo il codice promo CIAOHYPER.