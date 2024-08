10 estensioni Chrome imprescindibili per usare al meglio ChatGPT

ChatGPT nella versione gratuita ha alcune limitazioni che possono rendere l’esperienza d’uso meno soddisfacente. Tuttavia, installando alcune estensioni su Chrome è possibile ottimizzare e migliorare l’utilizzo del chatbot di OpenAI anche senza sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Esistono estensioni che consentono ad esempio di aggirare il limite giornaliero di chat, velocizzare le risposte dell’AI o migliorarne la pertinenza. Altre permettono di integrare ChatGPT in Google Docs, di correggere eventuali errori nelle risposte o di generare automaticamente sintesi di articoli trovati online.

Ogni estensione risolve problematiche specifiche e incrementa la produttività, rendendo l’esperienza con ChatGPT gratuito più fluida ed efficace.

5 estensioni di Chrome per sfruttare al massimo ChatGPT

Per un utilizzo ottimale del chatbot più popolare del web, senza necessariamente sottoscrivere un abbonamento a ChatGPT Plus, sono utilissime alcune estensioni di Chrome per ChatGPT.

1. ChatGPT Widescreen Mode

ChatGPT ha il limite di mostrare le risposte in una colonna di dimensioni ridotte, e questo può risultare frustrante soprattutto quando l’AI genera risposte molto lunghe o frammenti di codice, costringendo l’utente a scorrere continuamente per leggere il testo.

L’estensione ChatGPT Widescreen Mode risolve brillantemente questo problema, permettendo di espandere l’area di risposta per occupare tutta la larghezza dello schermo. In questo modo, la lettura risulta più agevole e fluida, senza necessità di scorrimento. È una soluzione semplice, gratuita e non contiene pubblicità.

2. GPT Search: Chat History

ChatGPT non dispone nativamente di una funzione di ricerca per ritrovare specifiche conversazioni passate, il che può risultare scomodo. L’estensione GPT Search: Chat History ovvia a questa mancanza, aggiungendo la possibilità di cercare nello storico conversazioni tramite parole chiave, senza perdere tempo prezioso.

Come ChatGPT Widescreen Mode, anche questa estensione si integra perfettamente con l’interfaccia di ChatGPT in modo fluido e non invasivo. È semplice da usare, priva di pubblicità e consente di modificare le impostazioni di ricerca per ottimizzarne velocità ed efficacia.

3. ChatGPT File Uploader

La versione gratuita di ChatGPT (che ora comprende GPT-4o) non permette di sfruttare liberamente e senza limiti la funzionalità di upload dei file. Per gli utenti che trovano utile questa funzione, può risultare frustrante non poter caricare liberamente documenti ed altri contenuti.

L’estensione ChatGPT File Uploader elimina tali vincoli, fornendo un sistema di upload alternativo senza restrizioni. Consente , infatti, di caricare file di grandi dimensioni, suddividendoli automaticamente in parti più piccole per una gestione più comoda. Rispetto ad altri metodi per aggirare i limiti di ChatGPT gratuito, ChatGPT File Uploader semplifica notevolmente le operazioni di caricamento file. È gratuita ed è priva di pubblicità, cosa non da poco.

4. ChatGPT Folders

Quando si utilizza ChatGPT per diversi progetti, avere le conversazioni organizzate e archiviate in modo ordinato è fondamentale. ChatGPT Folders consente di gestire al meglio chat e messaggi, classificandoli in cartelle di facile accesso.

Grazie a questa pratica estensione di Chrome, infatti, è possibile creare una struttura personalizzata per archiviare le conversazioni per argomento, progetto o obiettivo. In questo modo, ritrovare rapidamente le informazioni desiderate risulta più semplice ed immediato. ChatGPT Folders è particolarmente utile per chi gestisce molteplici attività con ChatGPT e preferisce mantenere ordinato e organizzato il proprio flusso di lavoro.

5. Ask Screenshot for ChatGPT

L’estensione Ask Screenshot for ChatGPT permette di integrare facilmente contenuti visivi con le funzionalità di ChatGPT, migliorando l’interazione con immagini e screenshot. Con un semplice clic si può catturare una schermata della pagina web visualizzata e allegarla istantaneamente alla chat di ChatGPT. Ciò consente ad esempio di estrarre il testo da immagini, chiedere spiegazioni su elementi presenti in uno screenshot, oppure riassumere le informazioni contenute in una pagina web di cui è stata fatta una cattura.

6. WebChatGPT

Oltre ai limiti nel caricamento dei file, ChatGPT nella versione gratuita prevede anche restrizioni nell’accesso a Internet dalla piattaforma. Ciò può risultare problematico per chi ha necessità di informazioni e dati in tempo reale durante l’utilizzo.

L’estensione WebChatGPT risolve questa limitazione, permettendo di integrare direttamente i risultati delle ricerche web in tempo reale all’interno delle conversazioni con ChatGPT. WebChatGPT dispone inoltre di comode funzionalità di richiesta con un clic, per l’utilizzo di query preimpostate e modelli personalizzati. Queste funzioni opzionali possono essere disabilitate, mantenendo attivo l’accesso web.

7. StylerGPT

Non è un mistero che ChatGPT manchi di qualsiasi livello di personalizzazione in termini di interfaccia utente… Per molti, l’opzione di base non offre sufficiente flessibilità per soddisfare i propri gusti personali o migliorare il proprio flusso di lavoro. Per chi vuole personalizzare il proprio ambiente digitale, StylerGPT è la soluzione perfetta.

L’estensione di Chrome consente di ovviare a questo difetto, offrendo numerose possibilità di personalizzazione dell’interfaccia di ChatGPT: layout diversi, sfondi, colori, caratteri e altro ancora. In questo modo è possibile rendere l’esperienza visiva e d’uso di ChatGPT più appagante e in linea con i propri gusti, migliorando al contempo la produttività grazie a un ambiente digitale su misura.

8. SuperPower ChatGPT

SuperPower ChatGPT offre numerosi strumenti utili. Questa estensione permette di organizzare le conversazioni in cartelle, cercare nei dialoghi passati, creare prompt personalizzati, cambiare modello durante la chat e esportare le conversazioni in vari formati testuali.

La versione Pro di SuperPower ChatGPT sblocca funzionalità premium aggiuntive come le note personali, ChatGPT con sintesi vocale, cartelle automatiche e gestione avanzata dei prompt. In sintesi, SuperPower ChatGPT è una soluzione “all in one” che grazie ai suoi strumenti arricchisce e semplifica l’utilizzo di ChatGPT, sia in versione gratuita che Pro.

9. YouTube Summary with ChatGPT

L’estensione YouTube Summary with ChatGPT è utile per ottenere velocemente sintesi e trascrizioni dei contenuti video su YouTube, senza dover guardare per intero i filmati. Funziona integrandosi con ChatGPT, Gemini e Mistral AI.

Una volta installata, nei video YouTube compare un pulsante per generare riassunti e trascrizioni. È possibile visualizzare direttamente il riassunto sotto al video, oppure inviarlo a ChatGPT per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni del testo sintetizzato. In sostanza, questa estensione fa risparmiare tempo permettendo di estrarre i concetti chiave e i contenuti essenziali dai video YouTube.

10. AIPRM

AIPRM è un’estensione focalizzata sul prompt engineering, con un’interfaccia minimale ed essenziale. Il suo punto di forza è la vasta libreria di oltre 3600 prompt professionali già pronti e la possibilità di creare e organizzare una propria raccolta personalizzata.

Non offre la suite completa di strumenti di altre estensioni come SuperPower, ma è ottima per chi vuole potenziare le capacità di ChatGPT tramite prompt mirati, anche grazie al supporto della community. AIPRM è l’ideale per utenti che cercano uno strumento semplice e specializzato nella creazione e gestione di prompt efficaci, con il vantaggio di accedere ad una vasta libreria condivisa.