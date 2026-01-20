10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando

La maggior parte delle persone usa ancora ChatGPT in modo basilare: apre una scheda, fa una domanda, ottiene una risposta, chiude tutto e va avanti. Poi ripete il processo la volta successiva. È limitante, come usare lo smartphone solo per chiamare, mentre si ignora il novanta percento delle capacità disponibili.

ChatGPT non è più quello di un anno fa. Nemmeno di sei mesi fa. Si sta trasformando in vera cassetta degli attrezzi per la produttività, e molte delle funzioni migliori sono proprio lì, in bella vista, inutilizzate.

OpenAI rilascia regolarmente aggiornamenti, ma molti restano invisibili agli utenti che continuano a usare ChatGPT esattamente come facevano qualche anno fa. La verità è che ChatGPT può fare molto di più che sfornare risposte testuali.

Può ricordare le preferenze, pianificare promemoria, dialogare a voce in modo naturale, leggere ciò che c’è sullo schermo, riassumere appunti caotici e persino segnalare scadenze o impegni proprio quando si è concentrati su altro e si rischia di dimenticare.

10 funzioni sottovalutate di ChatGPT per la produttività

Ecco dieci funzioni di ChatGPT che probabilmente non si stanno sfruttando appieno, come usarle concretamente, e perché fanno la differenza nel lavoro quotidiano.

1. Istruzioni personalizzate

Le istruzioni personalizzate sono il luogo dove si dice a ChatGPT come deve rispondere ogni volta, per evitare di scrivere le stesse richieste tipo sii breve e conciso o mantieni il mio stile a ogni nuova conversazione.

È possibile specificare informazioni su se stessi, professione e contesto lavorativo, livello di conoscenza tecnica, preferenze comunicative, progetti su cui si lavora regolarmente, la lunghezza, il formato, il tono delle risposte e il livello tecnico del linguaggio.

Se ci si vuole spingere oltre, i GPT personalizzati sono il passo successivo. Sono delle versioni di ChatGPT costruite per compiti specifici. Invece di ricominciare da zero ogni volta, è possibile creare un GPT che sa già cosa si vuole fare, quale formato si preferisce, quali informazioni servono sempre e come strutturare le risposte.