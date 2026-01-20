 10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando

ChatGPT è diventato una vera cassetta degli attrezzi per il lavoro quotidiano. Ecco 10 funzioni poco usate, ma potenti che migliorano la produttività.
10 funzioni nascoste ChatGPT che non stai usando
Business AI
ChatGPT è diventato una vera cassetta degli attrezzi per il lavoro quotidiano. Ecco 10 funzioni poco usate, ma potenti che migliorano la produttività.
ChatGPT

La maggior parte delle persone usa ancora ChatGPT in modo basilare: apre una scheda, fa una domanda, ottiene una risposta, chiude tutto e va avanti. Poi ripete il processo la volta successiva. È limitante, come usare lo smartphone solo per chiamare, mentre si ignora il novanta percento delle capacità disponibili.

ChatGPT non è più quello di un anno fa. Nemmeno di sei mesi fa. Si sta trasformando in vera cassetta degli attrezzi per la produttività, e molte delle funzioni migliori sono proprio lì, in bella vista, inutilizzate.

OpenAI rilascia regolarmente aggiornamenti, ma molti restano invisibili agli utenti che continuano a usare ChatGPT esattamente come facevano qualche anno fa. La verità è che ChatGPT può fare molto di più che sfornare risposte testuali.

Può ricordare le preferenze, pianificare promemoria, dialogare a voce in modo naturale, leggere ciò che c’è sullo schermo, riassumere appunti caotici e persino segnalare scadenze o impegni proprio quando si è concentrati su altro e si rischia di dimenticare.

10 funzioni sottovalutate di ChatGPT per la produttività

Ecco dieci funzioni di ChatGPT che probabilmente non si stanno sfruttando appieno, come usarle concretamente, e perché fanno la differenza nel lavoro quotidiano.

1. Istruzioni personalizzate

Le istruzioni personalizzate sono il luogo dove si dice a ChatGPT come deve rispondere ogni volta, per evitare di scrivere le stesse richieste tipo sii breve e conciso o mantieni il mio stile a ogni nuova conversazione.

È possibile specificare informazioni su se stessi, professione e contesto lavorativo, livello di conoscenza tecnica, preferenze comunicative, progetti su cui si lavora regolarmente, la lunghezza, il formato, il tono delle risposte e il livello tecnico del linguaggio.

Se ci si vuole spingere oltre, i GPT personalizzati sono il passo successivo. Sono delle versioni di ChatGPT costruite per compiti specifici. Invece di ricominciare da zero ogni volta, è possibile creare un GPT che sa già cosa si vuole fare, quale formato si preferisce, quali informazioni servono sempre e come strutturare le risposte.

Il prompt per configurare le istruzioni: Voglio configurare le istruzioni personalizzate. Sono [professione], lavoro principalmente su [tipo progetti]. Preferisco risposte [caratteristiche]. Quando scrivo, usa [stile specifico].

Pubblicato il 20 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché

Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché
AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere

AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere
Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026

Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026
OpenAI vuole che usiamo davvero ChatGPT, ma in che senso?

OpenAI vuole che usiamo davvero ChatGPT, ma in che senso?
Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché

Usare i chatbot AI per le notizie è una cattiva idea, ecco perché
AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere

AI anti-truffa di Chrome sempre attiva sul PC, ora si può rimuovere
Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026

Vedremo il primo dispositivo di OpenAI nel 2026
OpenAI vuole che usiamo davvero ChatGPT, ma in che senso?

OpenAI vuole che usiamo davvero ChatGPT, ma in che senso?
Tiziana Foglio
Pubblicato il
20 gen 2026
Link copiato negli appunti