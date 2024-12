ChatGPT introduce i Progetti per organizzare le chat

Secondo una fuga di notizie, OpenAI ha in serbo una novità esplosiva per gli utenti di ChatGPT: i Progetti. Questa funzionalità permetterà finalmente di tenere in ordine tutte le conversazioni, i file e le istruzioni personalizzate, organizzandoli in progetti separati a seconda delle proprie esigenze.

ChatGPT Projects (codename "Snorlax")

– Projects seem to build on top of custom GPTs (gizmos) with type "snorlax"

– Projects keep chats, files, and custom instructions in one place – use them for ongoing work, or just to keep things tidy

– Easily keep chats, files, and custom… https://t.co/1LkSjQZYVn pic.twitter.com/h8Pu6t19W4

— Tibor Blaho (@btibor91) December 6, 2024