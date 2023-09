10 trucchi per far tornare il proprio smartphone come nuovo

Per qualsiasi azienda di smartphone, l’obiettivo è cercare di invogliare le persone a diventare clienti abituali, è chiaro. Mettono in atto ogni tipo di strategia con lo scopo di far percepire il proprio telefono come obsoleto e spingere gli utenti a sostituirlo il più frequentemente possibile. Ma è davvero necessario acquistare un nuovo telefono ogni due o tre anni?

Come rinnovare lo smartphone senza cambiarlo

Chi ha uno telefono che funziona ancora bene e non ha alcuna intenzione di cambiarlo, può renderlo più veloce e aggiornato con alcuni accorgimenti. Ecco alcune cose che si possono fare per migliorare le prestazioni e l’aspetto del proprio smartphone:

1. Aggiornare il sistema operativo

Se il telefono non è aggiornato, può iniziare a perdere colpi e a sembrare un “dinosauro”. Molti produttori di smartphone Android offrono almeno tre anni di aggiornamenti principali per Android. Quindi, a meno che il telefono non sia più vecchio, la prima cosa da fare è verificare se è disponibile un aggiornamento per il telefono e installarlo.

Un nuovo aggiornamento Android non solo può “ringiovanire” il telefono, ma può anche eliminare bug, introdurre nuove funzioni, migliorare la sicurezza e altro ancora. È quindi una buona abitudine mantenere il telefono sempre aggiornato.

2. Cambiare lo sfondo

Spesso un semplice cambio di sfondo può dare al telefono una sensazione di freschezza e novità. Attenzione a non esagerare però… Per non annoiarsi, basta cambiare lo sfondo sul cellulare solo una volta al mese.

3. Sostituire la cover posteriore

Non c’è nulla di male a usare la stessa cover posteriore finché fa il suo dovere, ma con il tempo si può sporcare e scolorire. Le custodie trasparenti in TPU, ad esempio, tendono a ingiallire. Per questo motivo, si può cambiare la cover posteriore ogni anno circa (o prima) per far sembrare il telefono più nuovo. Se si vuole essere creativi, si può anche disegnare la propria cover posteriore con colori, dettagli e motivi divertenti.

4. Cancellare i contenuti multimediali non importanti

Con il tempo, il telefono si riempie di immagini, video, documenti, GIF e molto altro. E la maggior parte di questi contenuti spesso non vale lo spazio di memoria che occupano.

Se la memoria interna è piena, le prestazioni complessive del telefono ne risentono, poiché non c’è più spazio per elaborare le funzioni in modo fluido. Questo può rallentare il telefono, renderlo lento e farlo sentire vecchio.

Per evitare questo problema, è buona norma fare un po’ di ordine sul telefono ogni tre-sei mesi. Passare in rassegna i file multimediali memorizzati e cancellare tutti gli elementi che non sono importanti o quelli che non servono più. Più spazio di archiviazione si riesce a ripulire, meglio è.

5. Scaricare un nuovo Launcher

Una delle cose migliori di Android, è la sua personalizzazione. Sul Google Play Store, infatti, è possibile scaricare diverse applicazioni launcher per dare al telefono un nuovo look. È anche possibile scaricare nuovi pacchetti di icone per personalizzarlo ulteriormente secondo i propri gusti. Alcuni dei migliori launcher Android sono Nova Launcher, e Microsoft Launcher.

6. Applicare una skin personalizzata

A differenza delle cover posteriori, le skin per smartphone non hanno lo scopo di proteggere il telefono. Fanno esattamente quello che suggerisce il nome: danno al telefono una nuova pelle. È possibile applicare una skin personalizzata sul corpo del telefono per dargli un aspetto nuovo ed entusiasmante.

Le skin per smartphone non aggiungono praticamente alcun peso o spessore al telefono, che può essere utilizzato come al solito, ma con un nuov look da sfoggiare.

7. Sostituire la batteria

Tutte le batterie degli smartphone si degradano con il tempo e di solito durano circa tre anni. Dopo questo periodo, infatti, la batteria si scarica più velocemente, ci si ritrova sempre a corto di energia e a fare il tira e molla con il caricabatterie.

A questo punto la maggior parte delle persone si limita a comprare un nuovo telefono, ma non è necessario farlo. Se il problema è solo la batteria e tutte le altre cose funzionano bene, la sostituzione della batteria con una nuova può prolungare ulteriormente la vita dello smartphone. Per non parlare del risparmio economico.

8. Cancellare le vecchie applicazioni inutilizzate

Per rendere il telefono più “agile”, è fondamentale eliminare tutte le app inutili. Le app inutilizzate sono solo un intralcio, perché occupano spazio di archiviazione, usano RAM rimanendo attive in background e appesantiscono il telefono. L’aspetto positivo è che, se si ha bisogno di una di queste app, basta scaricarla di nuovo in qualsiasi momento.

9. Modificare le Impostazioni

La maggior parte delle persone utilizza il proprio telefono così come è stato fornito, ovvero con le impostazioni predefinite. Naturalmente non c’è nulla di male nell’utilizzare il telefono in questo modo, ma significa anche che si sta perdendo tutto ciò che il dispositivo è in grado di fare.

Potrebbero esserci funzioni nascoste nelle impostazioni di cui non si sapeva nemmeno l’esistenza e che possono sbloccare un nuovo livello di produttività e usabilità. I telefoni con skin Android personalizzate, come quelli di Samsung, Xiaomi o OnePlus, sono pieni di funzioni. Imparare tutte le funzionalità che non si conoscevano è un ottimo modo per rinnovare lo smartphone.

10. Far riparare il telefono

Infine, se c’è qualcosa che non funziona a livello hardware, come uno schermo rotto o pulsanti poco reattivi, non basterà acquistare una cover posteriore o una batteria per risolvere il problema. È necessario innanzitutto scoprire cosa non va nel telefono e poi farlo riparare da un centro di riparazione autorizzato. Il fai da te, in questi casi, è caldamente sconsigliato, se non si vogliono causare ancora più problemi di prima.

Aspettare prima di comprare un nuovo smartphone è una buona idea?

Gli smartphone moderni sono dotati di software e hardware estremamente potenti, e con le giuste cure possono durare tranquillamente fino a cinque anni. A meno che il telefono non risulti completamente inutilizzabile, non è necessario sostituirlo con uno nuovo.

Effettuando semplici interventi di manutenzione come la sostituzione di alcune parti, la regolare pulizia interna ed esterna e l’acquisto di nuovi accessori, è possibile prolungare la vita del dispositivo di almeno un anno, se non di più. In questo modo è possibile risparmiare denaro evitando acquisti frequenti, e contribuire alla riduzione degli sprechi e dell’impatto ambientale.