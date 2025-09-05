11 prompt Gemini da usare ogni giorno, dalla cena al design gratis del salotto

Frigo semivuoto, ora di cena che si avvicina, nessuna idea su cosa cucinare. Una situazione comune che Gemini risolve in meno di un minuto. Basta fotografare quello che c’è in dispensa, caricare l’immagine e chiedere le ricette possibili da preparare. Il risultato? Proposte complete, con tanto di lista della spesa per gli ingredienti mancanti.

11 prompt Gemini pratici per la vita di tutti i giorni

A differenza di altri chatbot che monetizzano ogni funzione avanzata, Gemini offre la maggior parte di queste capacità gratuitamente. Ecco i prompt più efficaci per ottimizzare tempo e risorse.

1. Il prompt salvacena

Prompt: Guarda questa foto della mia dispensa [caricare immagine] e crea tre ricette equilibrate per la cena che posso preparare con ciò che è presente sui ripiani. Includi una lista della spesa per gli ingredienti mancanti.

Se si è a corto di idee per la scena, questo prompt è favoloso. Basta scattare una foto del frigo o della dispensa, caricare l’immagine, e Gemini analizza cosa si ha e propone ricette bilanciate. Non sono suggerimenti generici tipo pasta al pomodoro : sono piatti completi che considerano proteine, carboidrati, verdure. La parte geniale è la lista della spesa per gli ingredienti mancanti.

2. Interior designer

Ecco il prompt: Ecco una foto del mio soggiorno [caricare immagine]. Suggerisci tre idee di restyling: una minimalista, una accogliente e una moderna, e crea una lista della spesa con i costi stimati per ogni stile.

Prima di investire soldi in consulenze di interior design, vale la pena provare questo prompt. Con Gemini si possono ottenere non solo idee di arredamento e consigli di stile, ma anche una stima dei costi. Il segreto è essere precisi. Ad esempio, si può indicare un budget massimo o specificare di voler utilizzare soprattutto mobili IKEA per avere suggerimenti più mirati. Inoltre, si possono caricare immagini prese da Pinterest o Instagram, così l’AI adatta le proposte al gusto personale e allo stile desiderato.

3. Il reset di 5 minuti che salva la giornata

Prompt: Ho solo 5 minuti. Suggerisci una routine veloce per ricaricarmi e aumentare la mia energia.

Quando si è in modalità zombie dopo l’ennesima riunione, questo prompt vale oro. Gemini non propone meditazioni di un’ora o workout impossibili. Consiglia routine veloci e pratiche, come la respirazione 4-7-8 per 2 minuti, lo stretching del collo, l’ascolto di una playlist energizzante di 3 canzoni.

Ad esempio, si può impostare un reminder ogni 2 ore per questo prompt. La differenza nella produttività è tangibile. Non è la pausa caffè che serve, è il reset mentale strutturato.

4. Riassunto di email chilometriche

Prompt: Riassumi i punti chiave di questa conversazione via e-mail.

Dopo il weekend capita spesso di trovare decine di email accumulate nella stessa conversazione. Invece di leggerle una per una, è possibile copiare l’intero thread in Gemini. L’AI restituisce subito i punti principali, le decisioni prese e le azioni da compiere. In meno di un minuto si è aggiornati su tutti i fronti. E con l’integrazione diretta in Gmail (per chi utilizza Workspace) il processo è ancora più rapido! Gemini accede alle email senza dover fare copia e incolla di nulla.

5. Il “traduttore” di tono universale

Prompt: Riscrivi questo testo con un [tono/stile] più [professionale, informale, persuasivo].

Si deve dire di no a un cliente senza sembrare strxxzo? Chiedere un aumento senza risultare arrogante? Questo prompt calza a pennello. Suggerisce le parole giuste, mantiene il tono richiesto e smussa gli spigoli delle frasi. La differenza con ChatGPT è che Gemini, grazie all’integrazione con Google Workspace, non si limita a proporre un testo ma lo inserisce direttamente nei documenti o nelle email, senza bisogno di fare copia e incolla. Il tono fa miracoli…

6. Andare dritti al sodo

Prompt: Riassumi questo articolo in 3 punti chiave

Articoli di 5000 parole, paper accademici, video YouTube di 2 ore (con trascrizione). Gemini estrae l’essenziale in pochissimo tempo. Ma la vera magia è NotebookLM o Audio Overview: creano podcast di 10 minuti che riassumono documenti anche di 100 pagine. La cosa figa, è che è possibile ascoltare questi riassunti mentre si fa jogging o si è in metro.

7. Il brainstorming che non si blocca mai

Prompt: Proponi 10 idee creative per [argomento]

Nomi per progetti, regali di compleanno, attività con i bambini, titoli di articoli. Quando il cervello va in freeze, ma Gemini no. Il vero asso nella manica è Gemini Live per fare brainstorming a voce in tempo reale. È come parlare con un amico creativo che non si stanca mai e non giudica le idee stupide.

8. Decifrare temi complessi

Prompt: Spiegami [argomento complesso] come se avessi 10 anni.

Criptovalute, meccanica quantistica, sistema elettorale italiano. Gemini spiega tutto come se parlasse a un bambino curioso. Per spiegazioni base può andare bene anche Gemini 2.0 Flash (velocissimo). Per gli approfondimenti, meglio Gemini 2.5 Pro. La differenza è come tra Wikipedia e un professore universitario.

9. Il pianificatore Step-by-Step

Prompt: Suggerisci un piano dettagliato per [obiettivo].

Imparare Python, organizzare un trasloco, trovare un secondo lavoro. Gemini crea piani d’azione dettagliati con timeline realistiche. Non sono liste generiche ma tabelle di marcia personalizzate. Il segreto è la gradualità del piano, non il bombardamento di informazioni.

10. Il consulente virtuale

Prompt: Agisci come [ruolo] e dammi un consiglio su [situazione]

Un singolo prompt può trasformare Gemini in un consulente personalizzato. In questo modo il sistema adotta il punto di vista richiesto e fornisce risposte mirate. Gli utilizzi sono i più disparati: simulare un personal trainer che suggerisce una routine mattutina, o persino uno psicologo che offre spunti per gestire lo stress (senza ovviamente sostituire la terapia professionale).

11. Prevenire gli errori

Prompt: Quali sono gli errori più comuni che commettono i principianti in [hobby/lavoro/abilità]?

Quando si inizia qualcosa di nuovo, è facile farsi prendere dall’entusiasmo e commettere passi falsi. Chiedere a Gemini quali siano gli errori più frequenti aiuta ad evitarli fin dall’inizio. Questo semplice accorgimento può fare la differenza, ad esempio in palestra. Il chatbot di Google può aiutare a evitare di porsi obiettivi irrealistici che portano a frustrazione. O nel lavoro, mette in guardia da abitudini sbagliate difficili da correggere più avanti. In pratica, è come avere il senno di poi in anticipo!