2 criptovalute assolutamente da acquistare: segnale rialzista

Nel mercato delle criptovalute occorre cogliere qualsiasi segnale possa favorire i guadagni di chi investe o fa trading crypto. Attualmente sono i due gli asset digitali che potrebbero beneficiare di una notizia sul loro conto molto importante.

Gli esperti parlano infatti di un segnale rialzista e di un rally pronto ad accelerare nel breve periodo. Le due criptovalute in oggetto sono Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK). Il loro prezzo di scambio potrebbe aumentare ulteriormente tra non molti giorni.

Ciò che scatenerà questa corsa al rialzo è stato l’annuncio di CoinShares, ecosistema di risorse digitali, che ha dichiarato di voler elencare sia Uniswap che Chainlink tra gli asset digitali disponibili sulla piattaforma.

La notizia è fortemente bullish

2 nuove criptovalute elencate da CoinShares

CoinShares, nota società di investimento in criptovalute, il 4 maggio 2022 ha annunciato il lancio di due ETP sul principale mercato tedesco Xetra. Come anticipato si tratta di CoinShares Physical Chainlink e CoinShares Physical Uniswap creati per sfruttare la piattaforma tecnologica Galata che unisce le piattaforme CeFi ai protocolli e ai mercati delle risorse digitali.

Inoltre, come riportato nella nota ufficiale di CoinShares, tutto questo “consentirà agli investitori di catturare la crescita e l’adozione continua di servizi finanziari di nuova forma replicati su binari di criptovalute“. Ecco come Frank Spiteri, Chief Revenue Officer di CoinShares, ha accolto questa novità:

Con l’evoluzione del settore degli asset digitali, cresce anche l’interesse degli investitori per i protocolli oltre a Bitcoin ed Ethereum. Un approccio più tematico alle risorse digitali sta emergendo tra coloro che hanno più familiarità con le criptovalute e ci aspettiamo che questa tendenza continui con il miglioramento della ricerca e della formazione degli investitori. Siamo entusiasti di aggiungere sia Chainlink che Uniswap alla nostra gamma di ETP, consentendo agli investitori di accedere a specifiche aree chiave dell’ecosistema delle risorse digitali tramite prodotti regolamentati quotati e convenienti.

Questa notizia farà sicuramente molto bene alla quotazione delle due criptovalute protagoniste dell’acquisizione CoinShares. Uniswap, nelle ultime 24 ore, ha registrato un aumento del 14% ed è scambiata a 8,088 dollari (al momento della scrittura). Chainlink, invece, ha registrato un aumento del 5% ed è scambiata a 12,12 dollari (al momento della scrittura).

Puoi acquistare queste due criptovalute aprendo un conto gratuito su uno dei migliori exchange disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.