Il 2025 sarà l'anno del Bitcoin e delle Criptovalute negli USA

Sembra che il 2025 segnerà un punto di svolta epocale per Bitcoin e per l’intero settore delle criptovalute negli Stati Uniti d’America. Stando alle recenti dichiarazioni di influenti senatori e alle previsioni degli esperti di mercato, il prossimo anno vedrà l’introduzione di normative favorevoli e iniziative governative che potrebbero rivoluzionare il panorama crypto.

Infatti, è stata proprio la Senatrice Repubblicana Cynthia Lummis a esprimersi. La nota sostenitrice del mercato crittografico, grande ottimista per il 2025, ha dichiarato: “Sono fiduciosa che il 2025 sarà l’anno di svolta per Bitcoin e il mercato degli asset digitali. Lavoreremo per creare un quadro normativo chiaro e favorevole all’innovazione, che possa sbloccare tutto il potenziale di questa tecnologia rivoluzionaria”.

Quindi, la Lummis ha anticipato l’intenzione di presentare una serie di proposte per regolamentare in modo organico il settore. L’obiettivo è quello di fornire “finalmente” quella normativa tanto attesa dagli operatori.

Bitcoin e Criptovalute USA: le iniziative in cantiere

Quali sono le iniziative in cantiere negli Stati Uniti d’America, che seguiranno il Trump Bump, per Bitcoin e Criptovalute? Da quanto emerso in questi giorni, tra le iniziative più rilevanti in discussione per il 2025 ci sono:

creazione di una riserva strategica governativa di Bitcoin ;

; approvazione di una legge organica sulle stablecoin ;

; nuove regole per favorire l’adozione istituzionale delle criptovalute ;

; incentivi fiscali per le aziende che accettano pagamenti in crypto.

Secondo gli analisti, queste misure, se attuate, potrebbero innescare una vera e propria corsa all’oro digitale, con effetti dirompenti sul prezzo di Bitcoin delle principali criptovalute, incluse anche le altcoin.

Le previsioni degli esperti e i rischi da non sottovalutare

La fondatrice di Delta Blockchain Fund, Kavita Gupta, ha commentato: “L’approvazione degli ETF su Bitcoin ed Ethereum nel 2024 è stato solo l’inizio. Nel 2025 vedremo una vera e propria esplosione dell’adozione istituzionale, con l’ingresso di grandi player finanziari nel mercato delle criptovalute“.

Nonostante tutto questo entusiasmo, gli esperti invitano comunque alla cautela. Tra questi Rachel Acheson, analista di Crypto is Now, ha avvertito: “Anche nel migliore scenario regolatorio, i rischi intrinseci degli investimenti in criptovalute rimarranno. Volatilità estrema, possibili frodi e il pericolo di regolamentazioni troppo restrittive sono fattori da tenere sempre in considerazione”.