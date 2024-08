250 euro di Buoni Amazon con Crédit Agricole: apri subito il conto

Aprire un conto corrente con Crédit Agricole oggi è ancora più bello e vantaggioso! Infatti, per te conto e carta a Canone Zero. Inoltre, per te fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon! Cosa stai aspettando? Apri subito il tuo nuovo conto corrente online. È facile, veloce e sicuro. In un attimo hai disponibile un sistema di gestione del tuo denaro intelligente e completamente smart.

Puoi gestire tutto da app, senza dover attendere lunghe code allo sportello o attendere l’appuntamento del tuo consulente. Comunque, una volta aperto il conto, ti verrà assegnato un consulente dedicato in Filiale o a distanza, in base alle tue esigenze. Questo è molto utile in caso vivi in una zona dove questa banca non ha filiali. Dai un’occhiata a tutto quello che include questa promozione.

Crédit Agricole: il tuo conto a canone zero e fino a 250€ di Buoni Regalo Amazon

Apri un Conto Corrente Crédit Agricole e ricevi fino a 250€ in Buoni Regalo Amazon! Ti verranno erogati sotto forma di cashback su Carta Visa e 150€ se inviti i tuoi amici ad aprire un nuovo conto. Cosa include questa soluzione avanzata per la gestione dei tuoi risparmi e delle tue spese ricorrenti? Ecco tutto quello che avrai a tua disposizione:

per i primi 9 mesi azzerabile poi se sei under 35, se accrediti stipendio/pensione, se hai un dossier titoli attivo o un patrimonio superiore/uguale a 5000€; carta Crédit Agricole Visa evoluta completamente gratuita, da subito collegabile ai tuoi wallet digitali;

evoluta completamente gratuita, da subito collegabile ai tuoi wallet digitali; gestione facile, veloce e immediata da app con possibilità di richiedere prodotti, quotazioni e monitoraggio dei tuoi investimenti.