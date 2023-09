Le 3 migliori alternative a WordPad su Windows

WordPad è rimasto per anni senza aggiornamenti, lasciando i suoi utenti privi delle nuove funzionalità che Microsoft ha introdotto negli anni nelle altre applicazioni di editor di testo. Dopo 28 anni di onorata carriera, Microsoft ha dichiarato che non supporterà più WordPad, ma i fan della storica applicazione di videoscrittura non hanno nulla da temere. Esistono, infatti, molte alternative, altrettanto valide, che offrono funzionalità simili o superiori.

Addio WordPad: Microsoft abbandona il suo editor di testo

La settimana scorsa Microsoft ha comunicato su Microsoft Learn che WordPad non farà più parte delle future versioni di Windows. L’annuncio è stato fatto prima del rilascio di Windows 11 23H2, il che significa che questo e tutti gli aggiornamenti futuri non includeranno WordPad.

Il gigante del software non ha chiarito se WordPad continuerà ad essere disponibile come app sul Microsoft Store in futuro. Tuttavia, anche se Microsoft dovesse far “resuscitare” l’editor, questo potrebbe essere un’ottima occasione per scoprire nuove applicazioni!

Inoltre, l’utilizzo di software non aggiornati da molto tempo sono un rischio per il sistema, in quanto è più facile per i cyber criminali sfruttare le vulnerabilità delle app obsolete. Poiché WordPad non riceverà più aggiornamenti da Microsoft, si dovrebbe smettere immediatamente di usarlo e guardarsi intorno.

Le migliori alternative a WordPad su Windows

Ci sono molte alternative a WordPad che offrono funzionalità più avanzate e una migliore esperienza utente.

1. Microsoft Word e Notepad

Microsoft consiglia di passare a Microsoft Word o Notepad. Word è più adatto per i documenti di testo ricco come i file DOC e RTF, mentre Notepad è più adatto per i documenti di testo semplice come i file TXT.

Mentre Notepad è gratuito, non è possibile utilizzare tutte le funzioni di Microsoft Word senza acquistare un abbonamento Microsoft 365. Fortunatamente, esistono modi per ottenere licenze di Microsoft Office e Word a basso costo, in modo da non dover spendere una fortuna. Chi ha un Microsoft Account può accedere gratuitamente a Microsoft 365, che diventa così una sorta di ampliamento di Windows 10.

2. Google Docs

Un’altra valida alternativa a WordPad è Google Docs, un servizio online e gratuito offerto da Google che permette di creare, modificare e condividere documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e altri tipi di file. Google Docs fa parte della suite di applicazioni di Google Drive, lo spazio di archiviazione cloud di Google. Per usare Google Docs basta avere un account Google e accedere alla pagina web di Google Docs o scaricare l’app per il proprio dispositivo. Inoltre, offre la possibilità di collaborare con altri in tempo reale e molto altro.

3. LibreOffice Writer

LibreOffice Writer è un’ottima soluzione per chi cerca un software di scrittura gratuito, versatile e potente. Con LibreOffice Writer è possibile creare documenti di qualsiasi tipo e complessità, con un’ampia gamma di funzioni e strumenti. Il programma fa parte della suite per ufficio LibreOffice, che comprende anche altre applicazioni per fogli di calcolo, presentazioni, disegni, database e formule matematiche.

È possibile anche collaborare con altri utenti in tempo reale, commentare e revisionare i documenti, generare sommari e indici analitici, e molto altro. Per usare LibreOffice Writer basta scaricare il programma sul computer o accedere alla versione online tramite il proprio browser.