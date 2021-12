3 criptovalute minori da regalare per Natale

Il periodo delle festività natalizie si sta avvicinando e per molti, che sono soliti organizzare regali da distribuire ad amici e conoscenti, si tratta di una vera sfida. Sì, perché trovare il pensiero giusto che possa far felice chi lo riceve non è sempre facile, anzi, forse non lo è mai. Ecco allora che in molti pensano alla classica “busta” con all'interno una somma, più o meno cospicua, che il destinatario può utilizzare per acquistare ciò che più gli piace. Ora però, non sarebbe interessante valutare di regalare qualcosa, al posto del denaro, che in futuro potrebbe acquistare maggiore quotazione? Ecco perché si sta facendo sempre più forte il trend di regalare criptovalute. Vediamone allora 3 che ora, tra le minori, risultano essere il miglior regalo di Natale.

Le 3 criptovalute minori come regalo di Natale

Scopriamo quindi quali sono le 3 criptovalute minori che possono rivelarsi un ottimo e, soprattutto, gradito regalo di Natale. Ovviamente, pur trattandosi di un presente, vi consigliamo di scegliere la persona giusta, capace di apprezzare un tale dono. Altrimenti meglio sarebbe optare per Crypto Smart Market, una soluzione tutta italiana che vi permette di acquistare e regalare Gift Card dei migliori marchi italiani della grande distribuzione e destinarle a chi volete.

Tornando a noi, la prima delle 3 criptovalute minori da omaggiare è Shiba Inu. Questa crypto sta facendo molto parlare di sé e, nonostante un fermo importante, ora sono diverse le notizie e i progetti in cantiere. Un ottimo investimento che potrebbe, nel corso del prossimo anno, regalare soddisfazioni a chi la possiede. Pensiamo solo al fatto che pochi giorni fa è stato annunciato il suo approdo su Bitstamp, oltre ai rumors che la vorrebbero anche su Robinhood. Inoltre solo alcune settimane prima Kraken ha aperto i suoi depositi proprio a Shiba Inu. Insomma, un regalo niente male se si vuole bene a una persona. Oggi la sua quotazione è di 0,0000348 dollari (al momento della scrittura).

La seconda tra le criptovalute minori che meriterebbe di essere regalata è Avalanche (AVAX) il cui prezzo attuale di vendita è pari a 85,56 dollari (al momento della scrittura). Questa crypto aveva segnato un trend positivo molto importante toccando un amento del 40% dalla sua quotazione.

Infine, ecco Crypto.com Chain che, come storico recente, non si discosta dall'esperienza della precedente segnando un +40% sul suo valore. Ora la sua quotazione è pari a 0,5833 (al momento della scrittura) segnando così un mesto +0,25%.