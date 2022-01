360 Total Security Antivirus: sconto 33% per 3 anni

360 Total Security Antivirus ha come caratteristiche principali quelle di avere un Cloud-leggero e intelligente come protezione contro i virus, minacce varie ed eventuali che arrivano dal web.

Basta leggere alcune recensioni di importanti società informatiche per comprendere quanto sia efficiente il servizio di 360 Total Security:

Softonic:

“Il futuro dell'antivirus è qui”

PCMag Editor's Review:

“… contiene le caratteristiche legate alla sicurezza in più rispetto a qualsiasi altro antivirus che posso pensare di”

Softpedia:

“Un software ricco di funzionalità con una GUI intuitiva”

Una buona notizia è che il servizio di 360 Total Security Antivirus viene offerto per 3 anni a 23,33€. Dunque, con uno sconto del 33%! Scopriamo altre caratteristiche del servizio.

360 Total Security Antivirus: caratteristiche

Ecco alcune caratteristiche principali del servizio:

Scansione Virus: Protezione premiata Accelera: Rendi tuo PC come se fosse nuovo Pulisci: Ottieni lo spazio prezioso Sicurezza Internet: Rimani protetto contro tutte le minacce

Cosa offre

Ci sono due versioni: Gratis e Premium

Versione gratuita:

Protezione leggera e premiata

Versione Premium:

Protezione leggera e premiata

Protezione avanzata della privacy

Esperienza di sicurezza ad-free

Temi vivaci per soddisfare le vostre esigenze alla moda

Supporto tecnico privilegiato

garanzia di rimborso di 30 giorni. Nessun obbligo

360 Total Security Antivirus: vantaggi

Scopriamo altri vantaggi offerti dal servizio:

Blocca virus e altri malware

Design facile da usare rende la sicurezza senza sforzo

Scudo comportamentale per rilevare eventuali modifiche sospette

Evitare siti fasulli per rubare le vostre informazioni personali

Modalità silenziosa per offrire protezione in background

Anti-ransomware Arsenal salva i file e denaro

Sandbox per testare i file da fonti sconosciute

Protezione avanzata per acquisti e operazioni bancarie online

Game Booster per ottimizzare la vostra esperienza di gioco

I motori di sicurezza basati su cloud offrono protezione in tempo reale

Perché avere un buon antivirus?

Con la rapida diffusione del Coronavirus (COVID-19) in tutto il mondo, la tendenza degli attacchi informatici sotto il nome di “Coronavirus” si è intensificata.

360 Security Center ha rilevato più attacchi informatici simili durante questo periodo, gli aggressori hanno inviato principalmente e-mail di phishing alle vittime travestite da “OMS”.

Di recente, il numero di casi confermati in Italia ha raggiunto quota 2036. Con l'intensificarsi dell'epidemia nella regione, abbiamo rilevato attacchi di posta elettronica di phishing contro Internet, multimedia e altri settori italiani.

La società ipotizza che in futuro ci saranno sempre più attività di attacco informatico che utilizzeranno il Coronavirus come hotspot e l'area in cui l'epidemia si è intensificata potrebbe anche essere la principale area di attacco per tali attività.

Approfitta dunque dello sconto del 33%!