Ottieni 5€ GRATIS con PIXPAY, la migliore prepagata per minorenni

La migliore carta prepagata per minorenni è PIXPAY. Si tratta di un'ottima soluzione per dare una certa autonomia di spesa ai tuoi figli avendo però il controllo su tutto.

Grazie alla sua app multi-device per genitori non devi essere un genio in informatica per gestire le spese di tuo figlio. Avrai tutto sotto controllo. Grazie a questa MasterCard sicura puoi sfruttare un nuovo modo di dare la paghetta. Disponibile per tutti i ragazzi dai 10 anni in su, PIXPAY offre anche un’app multi-device per figli con funzionalità adeguate all’età e un programma di educazione finanziaria.

PIXPAY è la carta prepagata perfetta per i minorenni. Ogni funzionalità è stata pensata e realizzata per garantire il miglior supporto ai genitori e un fantastico e divertente ecosistema per i figli. Cosa include questa soluzione?

1 Carta Prepagata MasterCard a nome di tuo figlio.

a nome di tuo figlio. 2 App con un’interfaccia dedicata ai genitori e un’interfaccia dedicata ai figli per dare più autonomia, ma in totale sicurezza.

con un’interfaccia dedicata ai genitori e un’interfaccia dedicata ai figli per dare più autonomia, ma in totale sicurezza. Invio automatico e personalizzato della paghetta settimanale o mensile .

. Aggiornamento del saldo in tempo reale così hai tutto sotto controllo e sai quanta disponibilità ha tuo figlio sulla carta.

PIXPAY non è solo la migliore carta prepagata per minorenni, ma è anche educazione finanziaria e sicurezza. Infatti, all’interno dell’app tuo figlio può gestire una cassaforte remunerata per far fruttare i risparmi. Inoltre, grazie alla funzionalità “Risparmio Automatico” mette da parte denaro senza pensarci. Se vuole comprare qualcosa che desidera può sfruttare il Wallet Progetti.

Per i genitori è possibile avere le notifiche delle spese in tempo reale. Inoltre, è possibile gestire i limiti di pagamento e le condizioni d’uso della carta. Addirittura si possono bloccare dei commercianti sia negozi fisici che online come giochi d’azzardo, scommesse, tabacchi, bar e altro. In caso di perdita o furto si può bloccare con un clic.