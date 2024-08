5 giorni al DVB-T2: sei sicuro di essere pronto?

La nuova tecnologia di trasmissione DVB-T2 sulla piattaforma digitale terrestre è in arrivo. Il suo debutto per alcuni canali del Mux Rai B è imminente. Infatti, mancano solo 5 giorni al switch off. Questo passaggio è stato programmato per il 28 agosto 2024 e verrà applicato nella fascia oraria che va dall’1:00 alle 6:00, ovviamente salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

La domanda importante è: sei sicuro di essere pronto? Molti pensano di non dover fare nulla per questo evento epocale, ma in realtà si sbagliano. Prima di tutto è importantissimo sapere se il proprio televisore è compatibile con la tecnologia ormai imminente. Puoi verificarlo semplicemente ricordandoti quando hai acquistato il tuo televisore. Se il tuo acquisto risale al 2019 puoi stare tranquillo.

Altrimenti, se la memoria non ti assiste, puoi sintonizzarti sul canale 558 dove viene trasmesso Rai Sport Test HEVC. Puoi fare la prova del nove sintonizzandoti anche sul canale 200 dove comparirà la scritta “Test HEVC Main 10” se è compatibile. Caso contrario dovrai sostituire la tua televisione con una di ultima generazione oppure acquistare un decoder compatibile al DVB-T2 da abbinare.

DVB-T2: cosa fare prima, durante e dopo lo switch off

Confermato che il 28 agosto 2024 diversi canali passeranno al DVB-T2 è importante sapere cosa fare prima, durante e dopo questo switch off. In merito al prima lo abbiamo spiegato, devi controllare che il tuo televisore sia compatibile con il nuovo standard trasmissivo per continuare a vedere i canali. Altrimenti è necessario acquistare un apparecchio compatibile come una nuova smart TV o un decoder.

Invece, durante questo passaggio non dovrai fare nulla. Tutto avverrà automaticamente, senza il bisogno di alcun intervento. Per quanto riguarda il dopo è importante che tu faccia una ricerca automatica dei canali in modo da aggiornare il tuo dispositivo alla novità introdotta durante la notte. Al termine avrai la lista canali ufficiale secondo la Numerazione LCN Nazionale con i nuovi canali in DVB-T2.