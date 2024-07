Una carta per i tuoi figli? La scelta è PixPay. I piani disponibili sono tre, pensati per tutte le esigenze. Questa carta fa sicuramente la differenza nella gestione del denaro per i ragazzi dai 10 anni in su. Ecco cinque motivi per cui PixPay è la soluzione ideale.

5 motivi per scegliere PixPay come carta per i tuoi figli

Vuoi cinque motivi per i quali PixPay è la scelta migliore? Eccoli:

Sicurezza e controllo a portata di mano : PixPay è una carta prepagata Mastercard che garantisce massima sicurezza. Grazie all’app dedicata, sia i ragazzi che i genitori possono monitorare le spese in modo semplice ed efficace. Nel piano Light (2,99 euro al mese) è incluso il parental control , che consente ai genitori di controllare totalmente le transazioni dei più piccoli.

: PixPay è una che garantisce massima sicurezza. Grazie all’app dedicata, sia i ragazzi che i genitori possono in modo semplice ed efficace. Nel (2,99 euro al mese) è incluso il , che consente ai genitori di controllare totalmente le transazioni dei più piccoli. Personalizzazione unica : ogni carta PixPay è unica. È personalizzata con il nome del minore ben visibile sulla parte frontale, così è facile da identificare in caso di smarrimento.

: ogni carta PixPay è unica. È personalizzata con il nome del minore ben visibile sulla parte frontale, così è facile da identificare in caso di smarrimento. Accettata ovunque : il circuito di pagamento Mastercard consente l’accettazione della carta in tutto il mondo. Quindi, è ottima per i viaggi di studio e per le gite all’estero.

: il circuito di pagamento Mastercard consente l’accettazione della carta in tutto il mondo. Quindi, è ottima per i viaggi di studio e per le gite all’estero. Prelievi senza limiti in zona Euro : chi ha detto che bisogna tenere d’occhio i prelievi? Con PixPay sono illimitati all’interno dell’Unione europea. Questo significa che i ragazzi possono gestire il loro denaro senza preoccuparsi dei costi extra o dei limiti sulle transazioni .

: chi ha detto che bisogna tenere d’occhio i prelievi? Con PixPay sono illimitati all’interno dell’Unione europea. Questo significa che i ragazzi possono gestire il loro denaro senza preoccuparsi dei o dei . Senza scoperto: essendo una carta prepagata, PixPay evita brutte sorprese. Non è possibile spendere di più di quanto effettivamente si ha. Questo insegna ai ragazzi a gestire il loro budget in modo responsabile, perché una volta che i fondi sono finiti, non si può più spendere.

PixPay offre tre piani: Light, Smart e One, con costi rispettivamente di 2,99, 5,99 e 9,99 euro al mese. Nel piano Smart è inclusa l’assicurazione contro il cyberbullismo e l’1% di cashback sulle spese.

Scegliere PixPay come carta per i tuoi figli significa optare per sicurezza, controllo e autonomia. Con questa carta, i ragazzi imparano a gestire il denaro in modo intelligente, senza mettere a rischio la sicurezza.