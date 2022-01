50 nuovi ATM per Bitcoin al giorno in tutto il mondo

Che Bitcoin e le criptovalute siano un fenomeno inarrestabile, pare ormai evidente. A testimonianza di ciò, è stato stimato che nel corso del 2021, gli ATM per Bitcoin siano cresciuti a livello mondiale al ritmo di 50 al giorno. Nel complesso sono stati installati ben 33.850 bancomat durante l'anno.

In questa particolare classifica, la nazione che ha dato un maggior impulso in questo senso sono gli Stati Uniti, con circa 30.000 macchinari installati. A seguire, seppur nettamente distaccato, vi è il Canada con poco più di 2.000 installazioni.

A sorpresa, il terzo paese al mondo per installazioni è El Salvador (205 ATM). La nazione centroamericana è anche stata la prima a rendere Bitcoin moneta ufficiale lo scorso settembre. E l'Italia? In questa particolare classifica si posizione in dodicesima posizione, con 69 ATM installati.

Al di là delle fluttuazioni di mercato dunque, questa criptovaluta si sta rivelando una realtà sempre più concreta. A livello attuale, nel nostro paese per operare in Bitcoin (e altre criptovalute) è ancora indispensabile affidarsi a piattaforme online.

Sotto questo punto di vista, scegliere Coinbase, può essere una scelta apprezzabile sotto diversi punti di vista.

Italia dodicesima in per ATM Bitcoin: piattaforme online ancora la migliore soluzione possibile

A rendere Coinbase una scelta diffusa, in Italia come altrove, sono diversi fattori. La semplicità di utilizzo è sicuramente un fattore fondamentale, ma sicuramente non l'unico.

La possibilità di gestire un gran numero di criptovalute, oltre al classico Bitcoin, può essere annoverato tra i vantaggi. Coinbase permette di effettuare compravendita anche di:

Ethereum

Cardano

Solana

Stellar

e tante altre altcoin più o meno diffuse, il tutto con un unico e pratico portafoglio, accessibile anche tramite app Android e iOS.

Il wallet proposto dalla piattaforma offre standard di sicurezza elevatissimi, grazie a server offline, mantenuti a dovuta distanza da hacker e vari pericoli della rete. A rendere ancora più apprezzabile Coinbase, vi è una copertura assicurativa sul wallet degli utenti: questa copre fino a un massimo di 250.000 dollari.

Insomma, Coinbase rappresenta l'ambiente ideale per acquistare o vendere Bitcoin (e non solo) in totale sicurezza.