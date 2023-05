500 euro in Buoni regalo Amazon soltanto con Crédit Agricole

Crédit Agricole ha introdotto una fresca iniziativa imperdibile, che ti consentirà di ottenere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon se inviti i tuoi amici o effettui acquisti con la Visa associata al tuo conto.

Indubbiamente, Crédit Agricole rappresenta uno dei gruppi bancari più robusti e consolidati a livello globale, con un vasto pubblico di 51 milioni di utenti distribuiti in 47 Paesi.

La sua caratteristica distintiva è quella di fornire servizi e vantaggi personalizzati per aiutare gli utenti a gestire al meglio la loro vita quotidiana.

Il Gruppo rappresenta la scelta ideale soprattutto per quelli più giovani, poiché i clienti di età inferiore ai 35 anni possono godere di un conto online senza alcun canone mensile da pagare.

Tuttavia, anche i clienti di età superiore possono beneficiare di un canone gratuito se scelgono di investire con Crédit Agricole.

Se lo fai, potrai ottenere fino al 3,25% annuo lordo per 12 mesi. Inoltre, per i primi sei mesi, non pagherai il canone mensile.

Come ottenere 500 euro in Buoni regalo Amazon

Esistono due opzioni per accedere alla promozione: la prima consiste nel programma di “invita un amico”, mentre la seconda è un rimborso in contanti sull’acquisto effettuato, meglio conosciuto come cashback.

Se decidi di consigliare ai tuoi amici il conto online di Crédit Agricole, otterrai fino a 300 euro di Buoni Regalo Amazon. Per fare ciò, devi:

aprire il conto ;

; accedere alla sezione dell’app “Invita un amico”;

inviare il tuo codice promozionale tramite WhatsApp, Instagram o altro canale digitale.

È possibile invitare tutti gli amici che vuoi, ma per ottenere il massimo vantaggio dalla promozione sono sufficienti sei amici. Per ogni amico invitato otterrai 50 euro, fino ad un massimo di 300 euro.

I tuoi amici dovranno soltanto aprire un conto online e inserire il tuo codice promo durante la fase di registrazione.

Inoltre dovranno effettuare almeno un pagamento con la carta online o in negozio entro 60 giorni. Anche il tuo amico invitato riceverà 50 euro, condividendo a sua volta il proprio codice promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.