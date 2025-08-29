9 attività noiose che ChatGPT può svolgere in pochi minuti

Pianificare un viaggio di lavoro può richiedere ore di ricerca, confronti e organizzazione. Con ChatGPT, la stessa attività si riduce a 10 minuti ben spesi. Non è magia, si tratta solo di delegare le parti noiose della vita a chi (o cosa) le fa meglio. Ci sono attività, soprattutto quelle ripetitive, che fanno perdere un mucchio di tempo e stressano, come le email formali, la pianificazione, i riassunti, ecc.

9 attività da delegare a ChatGPT

1. Le email che si fa fatica a scrivere

Quante volte sarà capitato di restare bloccato davanti a un’email importante? Quella da inviare al capo per chiedere un aumento, o a quel cliente difficile. ChatGPT non solo può scrivere le email, ma può anche ottimizzarle per ottenere il risultato sperato.

Il trucco sta nel fornire un contesto preciso. Ad esempio: Scrivi un’email al mio capo per richiedere un giorno di smart working in più. Contesto: lavoro in azienda da 3 anni, ho sempre rispettato le scadenze, il mio ruolo non richiede presenza fisica costante. Tono: professionale ma non formale, assertivo ma non aggressivo.

ChatGPT genera una bozza che è già all’80% perfetta. Ma ecco il segreto: non bisogna accettare mai la prima versione, ma chiedere di renderla più concisa, di aggiungere un dato specifico, di ammorbidire quel passaggio che suona un po’ troppo diretto. Dopo un paio di tentativi, l’email che normalmente richiederebbe un’ora di lavoro è pronta in soli tre minuti.

2. Itinerari di viaggio che non sono liste della spesa

Crea un itinerario per 5 giorni a Lisbona produce risultati mediocri. Ma Crea un itinerario per Lisbona, 5 giorni a novembre, budget medio, amo la street art e il cibo locale, odio i musei, voglio vedere il tramonto da posti speciali ogni sera genera un piano che sembra fatto da un amico che vive lì.

ChatGPT non elenca semplicemente le attrazioni del post. Calcola i tempi di spostamento, suggerisce i ristoranti vicini alle tappe, avverte sui giorni di chiusura, propone alternative in caso di pioggia. Il vero valore sta nei dettagli a cui non si penserebbe mai. Ad esempio: Il martedì il mercato di Bolhão chiude prima, pianifica il pranzo altrove. Per il tramonto dal Miradouro da Senhora do Monte, arriva 30 minuti prima per trovare posto. Sono le classiche cose che si scoprono solo dopo aver sprecato un mare di tempo o perso l’opportunità.

3. Spiegazioni complesse rese semplici (senza sentirsi stupidi)

Blockchain, machine learning, fisica quantistica. Concetti che tutti fingono di capire ma pochi comprendono davvero. ChatGPT li spiega senza giudicare nessuno, per di più, al livello che serve.

Spiegami la blockchain come se avessi 10 anni è diverso da Spiegami la blockchain per implementarla nella supply chain aziendale . La prima dà le basi con metafore (es. un quaderno condiviso che nessuno può cancellare), la seconda entra nel tecnico con casi d’uso pratici.

4. Consulente per decisioni difficili

“Dovrei accettare questa offerta di lavoro?” Non è una domanda da fare a un’AI, penserebbero in molti. Invece è perfetta, se si struttura bene.

Ho un’offerta di lavoro: +30% di stipendio, ma devo trasferirmi, l’azienda è una startup quindi più rischio, perdo i benefit attuali. Situazione: ho 32 anni, fidanzata stabile che può lavorare da remoto, niente figli, 20k di risparmi. Analizza pro e contro considerando sia gli aspetti economici che qualità della vita.

ChatGPT non decide per noi (e ci mancherebbe!), ma aiuta a ragionare in maniera più lucida. Organizza le informazioni in schemi utili come tabelle di confronto, traduce i numeri in termini concreti, ad esempio calcolando il reale valore economico di un’offerta rapportato al costo della vita. E mette in luce scenari di rischio che potrebbero sfuggire, (es. cosa succede se la startup fallisce dopo 6 mesi?).

5. Gestire progetti complessi

Devo organizzare il trasloco dell’ufficio diventa un project plan dettagliato in 30 secondi. ChatGPT divide il progetto in fasi, assegna priorità, crea scadenze realistiche, ma soprattutto porta all0attenzione dettagli che spesso si tende a trascurare e che possono mandare all’aria tutto.

6. Ricerche in formato comprensibile

Riassumi la guerra dei Balcani è sicuramente utile. Crea la cronologia della guerra dei Balcani con focus sulle cause economiche, massimo 10 punti chiave, aggiungi il contesto internazionale per ogni evento è utilizzabile. ChatGPT inoltre, ha la funzione Deep Research (fino 5 ricerche gratuite al mese) che fa ricerche approfondite per 30 minuti e produce report con tanto di fonti, grafici e trend.

7. Riassunti che catturano l’essenziale

Articoli di 10mila parole, trascrizioni di meeting di 2 ore, paper accademici. ChatGPT li riduce all’essenziale senza perdere di vista i punti chiave.

Anche qui, il trucco è sempre lo stesso: essere specifici: Estrai solo i dati numerici e le loro implicazioni , Identifica i tre argomenti principali e le contro-argomentazioni . Così si ottengono riassunti utilizzabili, non generici.

8. Flashcard e materiale di studio su misura

“Crea 20 flashcard sui principi di marketing” è un prompt molto basilare. Non dà contesto, non definisce il livello di approfondimento, né il formato. Il risultato rischia di essere superficiale e poco utile. Il secondo prompt “Crea flashcard sul marketing digitale, focus su metriche e KPI, formato domanda-risposta con esempi pratici dal settore e-commerce, livello intermedio” trasforma ChatGPT in uno strumento di formazione professionale. In questo modo la risposta diventa immediatamente spendibile per lo studio o l’aggiornamento professionale.

9. Prepararsi per un colloquio di lavoro

Simuliamo un colloquio per product manager per un’azienda tech, secondo round con il responsabile della assunzioni, focus su leadership e gestione conflitti.

ChatGPT non solo fa domande realistiche ma dà feedback specifico su ogni risposta. Buon esempio, ma aggiungi metriche specifiche. Evita di criticare il precedente datore di lavoro, riformula in termini di crescita personale .

In questo modo, al colloquio reale, si arriva preparati per ogni scenario. Inoltre, il chatbot di OpenAI può essere utile anche per scrivere il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione.