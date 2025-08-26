 "Abbiamo bloccato il tuo account": attenzione alla truffa che miete migliaia di vittime
Sicurezza
Una truffa via email sta mietendo migliaia di vittime grazie a una solida esca: "Abbiamo bloccato il tuo account". Scopri di cosa si tratta.
Continuano gli attacchi dei cybercriminali che cercano di rubare dati e denaro agli ignari utenti che credono di trovarsi davanti a comunicazioni ufficiali. In questi giorni una nuova truffa distribuita via email sta mietendo migliaia di vittime. L’esca appare particolarmente solida per confondere e preoccupare il destinatario della comunicazione: “Abbiamo bloccato il tuo account“.

Nonostante nel messaggio non si parli esplicitamente del servizio di storage online di Apple, tutta la grafica e i colori accendono nella mente dell’utente proprio quello. Quindi, pensando che si tratti del proprio account iCloud, presi dal panico, i destinatari di questa email seguono le istruzioni menzionate perdendo così dati e denaro in un attimo.

Diversi elementi smascherano questa comunicazione identificandola in una truffa phishing particolarmente pericolosa e insidiosa. Ad esempio, nell’oggetto si legge “Ultimo avvertimento“. All’interno del testo “Il tuo metodo di pagamento è scaduto” è un’altra frase a effetto per generare urgenza oltre che panico.

Come riconoscere la nuova truffa email

Oltre al senso di panico e di urgenza, esistono altri elementi che permettono al destinatario di riconoscere la nuova truffa email in circolazione in questi giorni. Infatti, al suo interno è presente un bottone/link che risolverebbe il problema. Si tratta di un link fraudolento che rimanda a una pagina di phishing molto pericolosa, che simula quella ufficiale di iCloud.

Tutti i dati inseriti, inclusi i dettagli di pagamento, saranno così inviati ai cybercriminali che provvederanno subito al furto di identità e di denaro. Infatti, come spesso accade, viene anche richiesto l’inserimento dei dati della carta di credito. Insomma, un vero e proprio raggiro pensato nei minimi dettagli.

Attenzione a non cliccare sul link “Unsubscribe Here“, pensando di cancellare l’iscrizione da queste email. Infatti, diversi utenti che lo hanno fatto pensando di fermare il circolo di invio di queste comunicazioni spam si sono ritrovati truffati a loro volta da questa nuova truffa email.

Pubblicato il 26 ago 2025

26 ago 2025
