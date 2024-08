Accordo Meta-Universal Music Group per la tutela dei diritti musicali

Meta, proprietaria di piattaforme come Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads e WhatsApp, e Universal Music Group (UMG), una delle più grandi etichette discografiche al mondo, hanno annunciato una partnership globale pluriennale per garantire che gli artisti e gli autori di canzoni siano compensati in modo equo e prevenire i contenuti non autorizzati generati dall’AI che potrebbero danneggiarli.

La partnership tra Meta e UMG non è una novità. Nel 2017, quando Meta era ancora conosciuta come Facebook, UMG è stata la prima grande azienda musicale a concedere in licenza i propri cataloghi di musica e di edizioni musicali a una piattaforma di social media. Questa nuova partnership rappresenta un’evoluzione naturale di questa collaborazione, aprendo la strada a nuove forme di fruizione della musica online.

Opportunità commerciali per gli artisti di Universal Music Group

Questa collaborazione mira ad ampliare le opportunità creative e commerciali per gli artisti e i cantautori di Universal Music Publishing Group attraverso i servizi online di Meta. Gli artisti avranno la possibilità di monetizzare il proprio lavoro attraverso i video di breve durata (Reels) e di raggiungere un pubblico ancora più vasto grazie all’integrazione della musica su piattaforme come WhatsApp, che conta quasi 2 miliardi di utenti attivi.

Partnership Meta-UMG per tutela diritti e uso etico dell’AI

In un momento in cui l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede anche nel mondo della musica, con i generatori di musica AI, Meta e UMG si impegnano a garantire una giusta remunerazione per gli artisti ed evitare che i contenuti musicali generati senza autorizzazione danneggino il lavoro di cantanti e compositori.

Tamara Hrivnak, vicepresidente di Music and Content Business Development di Meta, ha sottolineato l’importanza di questa partnership nel creare nuove opportunità per artisti, fan e autori di canzoni di connettersi attraverso la musica. “Siamo entusiasti di annunciare il nostro rinnovo con Universal Music Group e Universal Music Publishing Group, entrambi innovatori per la musica sui social media, soprattutto per quanto riguarda la famiglia di app di Meta“, ha dichiarato Hrivnak. “Siamo estremamente grati al team di Universal e non vediamo l’ora di far crescere la nostra partnership in futuro“.