Acer annuncia Nitro V 14/V 16 e Iconia X12

Insieme ai nuovi Copilot+ PC della serie Swift, Acer ha svelato all’IFA 2024 di Berlino due gaming laptop della serie Nitro e il tablet Iconia X12. I notebook saranno disponibili a partire da settembre, mentre il tablet arriverà sul mercato a gennaio 2025.

Acer Nitro V 14/V 16

Il Nitro V 14 ha uno schermo IPS da 14,5 pollici con risoluzione di 2560×1600 o 1920×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. Acer ha integrato i processori AMD Ryzen 5 8645HS o Ryzen 7 8845HS, fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2050/3050/4050.

Queste sono le altre specifiche: webcam HD, una porta USB4 Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, slot microSD, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 57 Wh. Sarà disponibile da settembre. Il prezzo base è 1.199 euro.

Il Nitro V 16 ha invece uno schermo IPS da 14,5 pollici con risoluzione di 2560×1600 o 1920×1200 pixel e refresh rate fino a 180 Hz, processori Intel Core i7-14650HX o Core i5-14450HX, fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD fino a 2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050/4050/4060.

Queste sono le altre specifiche: webcam HD, una porta USB Type-C (Thunderbolt 4), due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, batteria da 57 Wh. Sarà disponibile da ottobre. Il prezzo base è 1.449 euro.

Acer Iconia X12

Anche il nuovo Acer Iconia X12 può essere sfruttato per il gioco, ma è perfetto per produttività e creatività in abbinamento agli accessori (tastiera Bluetooth e stilo). Ha uno schermo AMOLED da 12,6 pollici (2560×1600 pixel) e integra il processore MediaTek Helio G99, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage, espandibile con schede microSD.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel, quattro altoparlanti, porta USB Type-C, jack audio, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e GPS, batteria da 10.000 mAh e Android 14. Sarà disponibile da gennaio. Il prezzo base è 369 euro.