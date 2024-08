Acquisti gratuiti su Amazon: con Crédit Agricole puoi avere 250 euro di buoni

Crédit Agricole ha pensato a tutti coloro che amano fare acquisti gratuiti su Amazon. La banca francese ha lanciato il suo conto online, un’opzione davvero vantaggiosa che, oltre a eliminare il canone mensile, offre ai nuovi clienti fino a 250 euro di buoni acquisto. Per coloro che cercano risparmio e piccole gratificazioni, questa offerta è allettante.

Parliamo di vantaggi. Il canone zero ti permette di risparmiare sulle spese di mantenimento, accessibile persino a tempo indeterminato con piccoli accorgimenti come l’accredito dello stipendio o della pensione. Continua a leggere per conoscere altro.

Crédit Agricole: acquisti gratuiti su Amazon e tutti i vantaggi

Come dicevamo, Crédit Agricole non solo ti offre il canone zero per i primi 9 mesi (invece dei soliti 2 euro al mese), ma anche la possibilità di continuare a non pagarlo se hai un patrimonio di almeno 5.000 euro sul conto o accrediti stipendio/pensione. Anche la carta di debito è a canone zero per i primi due anni, così come i prelievi presso gli sportelli ATM di Crédit Agricole. Inoltre, i bonifici sulla piattaforma online sono a costo zero, facendo risparmiare tempo e denaro.

Utilizzando poi la carta di debito puoi ottenere fino a 100 euro di buoni. La promozione “porta un amico” ti consente invece di accumulare ulteriori 150 euro in buoni, ricevendo 25 euro per ogni amico che apre il conto.

Crédit Agricole sembra davvero sapere come sedurre i clienti mettendo sul piatto un pacchetto di vantaggi senza eguali, tra canone zero per il conto e buoni in regalo. Il trucco sta nel seguire poche semplici istruzioni e sfruttare al massimo le offerte. In tempi di austerity, chi puoi dire di no a agli acquisti gratuiti su Amazon?