Addio a Google Podcasts: il servizio terminerà nel 2024

Google ha comunicato oggi che il suo servizio di podcasting, Google Podcasts, sarà interrotto negli Stati Uniti a partire da aprile 2024. L’applicazione sarà ritirata anche in altri Paesi, ma le date non sono state ancora rese note. Big G invita gli utenti a “trasferirsi” su YouTube Music, la sua app per la musica e i podcast, che integra alcune funzionalità specifiche per i podcast. Queste includono la possibilità di aggiungere podcast tramite URL di feed RSS, di scaricare automaticamente gli episodi o di scoprire nuovi podcast.

Google Podcasts sarà disabilitato negli Stati Uniti entro aprile 2024. Gli utenti avranno tempo fino a luglio 2024 per migrare o esportare i loro podcast.

La fine di Google Podcasts e il passaggio a YouTube Music

Questo cambiamento, annunciato per la prima volta da Google nel settembre 2023, potrebbe non piacere a molti utenti di Google Podcasts. YouTube Music non è un’app dedicata ai podcast, ma un’app generica per la musica e i podcast. Questo la rende meno intuitiva da usare.

Big G pensa che la maggior parte degli utenti preferirà un’app che offre sia musica che podcast. Inoltre, è più facile per Google promuovere YouTube Music Premium, che costa 11,99 euro al mese dopo un mese di prova gratuita.

Gli utenti di Google Podcasts negli Stati Uniti vedranno presto un banner nell’app che li inviterà a passare a YouTube Music. Potranno anche esportare la loro libreria di podcast come feed OPML. Questo file potrà essere importato in altre app di podcasting, se gli utenti vorranno usare altre soluzioni invece di YouTube Music.

Ci sono molte altre app di podcasting che gli utenti possono provare, soprattutto se vogliono evitare la pubblicità. Google Music infatti riproduce degli annunci pubblicitari prima degli episodi dei podcast, cosa che Google Podcasts non faceva. Alcune delle app alternative sono: AntennaPod, Podcast Addict o Podcast Player App – Podbean.

Google Podcasts per Android non era un’app molto buona quando è stata lanciata. Google ha apportato delle migliorie negli anni, ma l’app rimaneva inferiore a molte app di terze parti. Tuttavia, era usata da milioni di persone che cercavano un modo semplice per ascoltare i podcast.

Ora queste persone dovranno trovare un’altra soluzione. O accettare YouTube Music con i suoi svantaggi, o scegliere un’altra app di podcasting.